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Свят МАЕ: Ескалацията в Близкия изток засилва опасенията за енергийните доставки

МАЕ: Ескалацията в Близкия изток засилва опасенията за енергийните доставки

Свят

bTV Бизнес екип

Засега пазарът на суров петрол продължава да се възползва от няколко смекчаващи фактора

Ескалацията на военните действия в Близкия изток засилва опасенията за сигурността на енергийните доставки, но засега петролният пазар разполага с достатъчно буфери, за да ограничи въздействието, заяви Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„Ескалацията на военните действия, засягащи Ормузкия проток и енергийната инфраструктура в региона, увеличава опасенията за сигурността на доставките и несигурността относно перспективите пред пазара“, заяви изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

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По думите му засега пазарът на суров петрол продължава да се възползва от няколко смекчаващи фактора, включително увеличения износ от редица държави и възможността петролът на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да достига до пазарите по алтернативни маршрути, предаде БГНЕС.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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