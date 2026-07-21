МАЕ: Ескалацията в Близкия изток засилва опасенията за енергийните доставки

Засега пазарът на суров петрол продължава да се възползва от няколко смекчаващи фактора

Ескалацията на военните действия в Близкия изток засилва опасенията за сигурността на енергийните доставки, но засега петролният пазар разполага с достатъчно буфери, за да ограничи въздействието, заяви Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„Ескалацията на военните действия, засягащи Ормузкия проток и енергийната инфраструктура в региона, увеличава опасенията за сигурността на доставките и несигурността относно перспективите пред пазара“, заяви изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

По думите му засега пазарът на суров петрол продължава да се възползва от няколко смекчаващи фактора, включително увеличения износ от редица държави и възможността петролът на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да достига до пазарите по алтернативни маршрути, предаде БГНЕС.