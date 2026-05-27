На червено: В тази наша съседка домакинствата харчат повече от доходите си

Къде в Европа домакинствата спестяват най-много от доходите си?

Някои страни в Европа спестяват повече от други. Скорошно проучване показва, че почти две трети от европейците заделят средства като предпазна мярка, а за половината от тях основният мотив са спестяванията за пенсия, пише БГНЕС. Но кои са страните, които са най-големите спестовници в ЕС?

В кои държави хората спестяват?

По данни на ОИСР равнищата на нетните спестявания на домакинствата се различават значително в Европа. През 2024 или 2025 г. те варират от минус 9,3% в Гърция до 14,7% в Швеция и Унгария при средно 8,1% за ЕС.

Докато Франция, Германия и Испания са над средното равнище за ЕС, Великобритания (4,7%) и Италия (3,2%) отчитат сравнително ниски показатели.

В Латвия равнището е нулево, което означава, че домакинствата харчат всеки цент от доходите си. Словакия (2%), Естония (3%), Португалия (3,4%) и Литва (3,8%) също са под 4%.

Под средното за ЕС остават и две северни държави – Дания (7,5%) и Финландия (4,4%).

Гърция е единствената държава с отрицателен показател. Това означава, че домакинствата там харчат повече от нетния си разполагаем доход, като или използват натрупани спестявания, или теглят заеми, за да финансират разходите си.

Случаят с Гърция

Михаел Халиасос, професор от Университета „Гьоте“ във Франкфурт, казва отбелязва пред Euronews, че по време на дълговата криза през 2015 г. Гърция е имала най-високия дял домакинства в ЕС, чието потребление надвишава доходите им. Около 2020 г., по време на пандемията от COVID-19, страната остава на второ място след Румъния, въпреки че възможностите за потребление тогава рязко намаляват.

В началото на 2000-те години нивото на спестяванията в Гърция е било предимно положително, макар и с кратки спадове под нулата.

След 2010 г. ситуацията рязко се влошава, когато дълговата криза тласка показателя дълбоко в отрицателна територия, достигайки минимум от минус 16,5% през 2013 г. Впоследствие страната така и не успява напълно да се възстанови.

След като през 2021 г. показателят почти се връща до нулата, през 2022 г. Гърция отново отчита спад до минус 12,2%, а оттогава стойностите остават около минус 9%.

През същия период средното равнище за ЕС остава сравнително стабилно, с рязък скок до 12,4% през 2020 г., когато ограниченията заради пандемията намаляват възможностите за разходи на домакинствата.

Според Евростат Гърция е сред страните в ЕС през 2024 г., в които средният коригиран брутен разполагаем доход на човек е с над 20% под средното за Съюза.

Халиасос подчертава, че в ЕС няма държави, които трайно да са „силни“ или „слаби“ спестители, тъй като различните кризи оказват различно влияние върху отделните икономики.

„Основните фактори, които определят нивото на спестяванията, са възрастовата структура на населението и реакцията на различните възрастови и професионални групи към възникващите кризи“, казва той.