На 165 метра височина: Нов ресторант отвори врати в европейска столица

Ресторантът прави пълно завъртане от 360 градуса на всеки час

Панорамният ресторант „Млечен път“ във Вилнюс отново посреща посетители. Разположен на 165 метра над земята, той впечатлява не само с гледката към литовската столица, но и с любопитна концепция – предлага единствено вина от лозя, разположени на надморска височина над 165 метра, съответстваща на височината, на която се намират гостите по време на вечерята.

Всеки пътешественик има различни предпочитания – едни се интересуват от културните забележителности, други търсят местната кухня, а трети просто обичат да се разхождат и да откриват нови места. Независимо от това, едно нещо обединява почти всички – желанието да наблюдават красив залез от впечатляваща локация, още по-добре с любима напитка в ръка.

Именно такова преживяване предлага въртящият се ресторант на върха на Телевизионната кула във Вилнюс. Разположен на около 165 метра височина, ресторант „Млечен път“, прави пълно завъртане от 360 градуса на всеки час, разкривайки панорамни гледки към целия град, предава Еuronews.

Ресторантът е сред най-високо разположените в Европейския съюз, като по-висок е единствено ресторант Sphere в Берлин, който се намира на 207 метра. След обновяването си заведението залага на оригинална винена селекция, включваща само вина от лозови масиви, разположени на повече от 165 метра надморска височина. Менюто пък акцентира върху сезонни литовски продукти.

Телевизионната кула не е единственият начин посетителите да разгледат Вилнюс отвисоко. Градът е сред малкото европейски столици, в които е разрешено полети с балони с горещ въздух над централната част. През летните месеци небето се изпълва с балони при изгрев и залез, откривайки впечатляващи гледки към река Нерис, Стария град, включен в списъка на ЮНЕСКО, както и към кулата на замъка Гедиминас.