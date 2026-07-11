„Лятото на работата от вкъщи“: Как Световното първенство променя работния ден?

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Хиляди фенове избират да работят от вкъщи по време на Мондиал 2026
Световното първенство по футбол през 2026 г. може да донесе не само спортни емоции, но и краткосрочно увеличение на дистанционната работа. Това смята проф. Никълъс Блум от Станфордския университет – един от водещите специалисти по хибридните модели на труд. В публикация в LinkedIn той прогнозира, че 6 юли постави нов рекорд във Великобритания по брой хора, работещи от вкъщи, след елиминационен мач от Мондиала, приключил около 4:00 часа сутринта местно време. По думите му след толкова късен двубой много компании може да нямат друг избор, освен да позволят дистанционна работа.
Блум посочва и други фактори, които насърчават работодателите към по-голяма гъвкавост. Сред тях е поскъпването на петрола, което увеличава разходите за ежедневно пътуване до офиса и вече кара някои компании да смекчат изискванията за присъствена работа. Освен това часовете на мачовете често съвпадат с работното време или приключват късно през нощта, което затруднява спазването на стандартния офис график. Допълнително влияние оказва и продължителната гореща вълна, която прави придвижването с обществен транспорт без климатизация още по-неприятно.
Някои от големите банки на Уолстрийт вече са предприели временни мерки. Според информация на Financial Times, позоваваща се на източници, Goldman Sachs и JPMorgan Chase са уведомили служителите си, че могат да поискат разрешение да работят от вкъщи в дните с мачове заради очакваните задръствания и транспортни затруднения в градовете домакини. Citi също е препоръчала на служителите в хибридни роли да изберат дистанционна работа, ако придвижването им е затруднено, като е насърчила персонала да обсъди конкретната си ситуация с прекия ръководител.
Според проф. Блум Световното първенство няма да промени трайно тенденцията към повече присъствие в офисите. Въпреки това той отбелязва, че практични фактори като по-високите транспортни разходи, екстремните горещини и големите спортни събития продължават да оказват влияние върху това доколко работодателите ще прилагат стриктно политиките си за работа от офиса.
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