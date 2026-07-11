„Лятото на работата от вкъщи“: Как Световното първенство променя работния ден?

Хиляди фенове избират да работят от вкъщи по време на Мондиал 2026

Световното първенство по футбол през 2026 г. може да донесе не само спортни емоции, но и краткосрочно увеличение на дистанционната работа. Това смята проф. Никълъс Блум от Станфордския университет – един от водещите специалисти по хибридните модели на труд. В публикация в LinkedIn той прогнозира, че 6 юли постави нов рекорд във Великобритания по брой хора, работещи от вкъщи, след елиминационен мач от Мондиала, приключил около 4:00 часа сутринта местно време. По думите му след толкова късен двубой много компании може да нямат друг избор, освен да позволят дистанционна работа.

Снимка: Reuters

Блум посочва и други фактори, които насърчават работодателите към по-голяма гъвкавост. Сред тях е поскъпването на петрола, което увеличава разходите за ежедневно пътуване до офиса и вече кара някои компании да смекчат изискванията за присъствена работа. Освен това часовете на мачовете често съвпадат с работното време или приключват късно през нощта, което затруднява спазването на стандартния офис график. Допълнително влияние оказва и продължителната гореща вълна, която прави придвижването с обществен транспорт без климатизация още по-неприятно.

Някои от големите банки на Уолстрийт вече са предприели временни мерки. Според информация на Financial Times, позоваваща се на източници, Goldman Sachs и JPMorgan Chase са уведомили служителите си, че могат да поискат разрешение да работят от вкъщи в дните с мачове заради очакваните задръствания и транспортни затруднения в градовете домакини. Citi също е препоръчала на служителите в хибридни роли да изберат дистанционна работа, ако придвижването им е затруднено, като е насърчила персонала да обсъди конкретната си ситуация с прекия ръководител.

Снимка: Reuters

Според проф. Блум Световното първенство няма да промени трайно тенденцията към повече присъствие в офисите. Въпреки това той отбелязва, че практични фактори като по-високите транспортни разходи, екстремните горещини и големите спортни събития продължават да оказват влияние върху това доколко работодателите ще прилагат стриктно политиките си за работа от офиса.