4 добре платени професии в Германия, които почти никой не иска да упражнява

Въпреки високото равнище на заплащане, някои професии в Германия продължават да страдат от сериозен недостиг на кадри. Причината не е в доходите, а в спецификата на работата, високото физическо и емоционално натоварване, както и в обществените нагласи към тези дейности. По данни на германски медии възнагражденията в подобни сектори могат да достигнат до близо 90 000 евро годишно, пише Biznis Kurir.

Недостигът на работна сила е сред основните предизвикателства пред германската икономика. Докато много позиции остават незаети поради ниско заплащане или неблагоприятни условия на труд, съществуват и професии с добри доходи, които кандидатите предпочитат да избягват.

Месар

Работата на месаря изисква сръчност и добра подготовка. Специфичните условия на труд и ежедневната работа с хранителни продукти правят професията непривлекателна за много хора. Въпреки това възнаграждението е конкурентно и може да достигне около 49 400 евро годишно.

Погребален агент

Професията на погребалния агент е свързана с грижа за организацията на траурни церемонии и с постоянен контакт с хора в труден момент от живота им. Именно емоционалното натоварване е основната причина много кандидати да се отказват от тази работа. Въпреки това собственици на малки погребални агенции и самостоятелно заети специалисти могат да реализират доходи до 43 900 евро годишно.

Сметосъбирач

Дейностите по събиране и извозване на отпадъци са от съществено значение за поддържането на обществения ред и хигиена в градовете. Въпреки това професията често е подценявана и свързвана с негативни стереотипи. Ръководните служители в сектора могат да получават до 91 300 евро годишно, а работещите на терен – около 39 600 евро. Физическото натоварване остава основният възпиращ фактор.

Свещеник

Свещеническата дейност традиционно се възприема като призвание, но тя предлага и стабилни доходи. Пастори и католически свещеници в Германия получават средно около 53 800 евро годишно, като при заемане на по-високи духовни длъжности възнагражденията могат да достигнат до 85 400 евро. Въпреки това интересът към професията остава ограничен.

