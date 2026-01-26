В тези 6 области у нас средната пенсия е над 1000 лв.

Инвалидните пенсии нарастват по-бързо от пенсиите за стаж и възраст

Ръст при отпуснатите нови пенсии за инвалидност през първите 9 месеца на миналата година отчете в последния си статистически бюлетин Националният осигурителен институт (НОИ). 20 000 повече са те спрямо септември 2024 г., съобщава БНР.

Колко пенсии са отпуснати?

Снимка: Getty Images/iStock

За третото тримесечие са отпуснати 27 700 като повече от половината от тях, 13 хил., са инвалидни. 12 500 са тези за осигурителен стаж. Тенденцията важи за целия период януари - септември, от общо 80 121 - 37 700 са инвалидни, 36 400 за стаж и възраст.

От всички инвалидни пенсии плащани от НОИ малко над 469 000, най-много са тези за ТЕЛК между 50 и 70,99% над 192 000.

Данните сочат, че за деветте месеца НОИ е прекратил 79 543 пенсии, повечето поради смърт.

Размер на пенсии

Снимка: Istock.com

Към края на септември броят пенсионерите у нас е 2 059 658.

Средната пенсия към края на септември 2025 г. е 961 лв., а за работилите в МВР и сектор "Отбрана" тя е 1700 лв.

В шест от областите средната пенсия е над 1000 лева.

София – град 1 173 лв., Бургас – 1056 лв., Варна – 1020 лв., Перник - 1046 лв., Стара Загора – 1019 лв. и Кюстендил - 1000 лв.

Най-ниски са били средните пенсии в Разград – 793 лв., Силистра – 798 лв., Кърджали - 800 лв.

Хората с пенсия отпусната без необходимия стаж са 178 600, те обаче са навършили пределната възраст от 67 години. 57 000 са пък хората излезли в пенсия година преди изискваната възраст, след като са имали необходимият стаж и така пожизнено ще получават по

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN