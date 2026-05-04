30% по-малко туристи в Кипър, заради конфликта в Близкия изток

Представители на бизнеса искат финансова подкрепа от държавата

Работодатели и синдикати в хотелиерския сектор в Кипър настояват за финансова подкрепа от държавата и Европейския съюз заради сериозния удар върху туризма вследствие на конфликта в Близкия изток. След отчетлив спад на туристическите посещения през март и април, към момента летните резервации са с над 30% по-ниски спрямо същия период на миналата година, съобщават от Кипърската хотелиерска асоциация, предава БНР.

Представители на бизнеса и синдикатите настояват мярката за държавно субсидиране на 30% от заплатите в хотелите, която беше приложена през април, да бъде удължена и да обхване и месеците май и юни. Освен това се предлага тя да бъде разширена, така че да включи и други дейности в туристическия сектор.

Според Кипърската хотелиерска асоциация удължаването на правителствения план за подкрепа, въведен заради кризата в региона, ще осигури необходимата стабилност на пазара в настоящата трудна ситуация. От бранша подчертават, че секторът е сред най-засегнатите от геополитическата несигурност. От Федерацията на служителите в хотелиерството и ресторантьорството допълват, че целенасочената помощ за още два месеца ще помогне да се избегнат съкращения и ще защити работните места в период на нестабилност. Според тях подобни мерки са ключови за запазване на заетостта в индустрията.

Двете страни призовават правителството не само да продължи националните мерки за подкрепа, но и незабавно да кандидатства за финансиране от европейските фондове, с цел да се осигурят средства за туризма и съхраняване на работните места. Темата за допълнителна помощ за хотелиерския сектор вече се обсъжда между министерствата на труда, финансите и туризма, посочи социалният министър Маринос Мусиоутас.