След инцидентите с дронове край Кипър: Какво трябва да знаят пътуващите?

Дроновете са били изстреляни от Ливан, по-точно от свързаната с Иран групировка „Хизбула“

Германският авиопревозвач „Луфтханза“ съобщи, че отменя полетите си до кипърското международно летище в Ларнака до 6 март поради военната ескалация в Близкия изток и инцидентите с дронове в близост до Кипър, предаде кипърското радио и телевизия РИК, цитира БТА.

През същия период самолетите на компанията няма да преминават и през кипърското въздушно пространство. „Луфтханза“ преустанови полетите си до Кипър още в понеделник, след като дрон удари британската военновъздушна база Акротири на южното крайбрежие на острова, а други два дрона бяха прихванати край Кипър.

Снимка: iStock

Според данни на кипърската новинарска агенция КНА, те са били изстреляни от Ливан, по-точно от свързаната с Иран групировка „Хизбула“. Десетки полети от и до кипърските международни летища в Ларнака и Пафос бяха отменени, въпреки че въздушното пространство на страната остава отворено.

Междувременно говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис, цитиран от КНА, заяви, че инцидентът от тази сутрин, при който неидентифициран летящ обект, насочен към Кипър, предизвика тревога, вече е приключил.

Сред другите авиокомпании, които отменят или временно спират полети до Кипър, са easyJet, която е анулирала част от връзките между Обединеното кралство и острова, TUI, отменил няколко полета от различни британски летища до Пафос, както и British Airways, който е преустановил определени линии между Лондон и Ларнака. Освен тях Lufthansa, Austrian Airlines и Eurowings също са отменили полети между различни европейски държави и Кипър.

От Израел към Пафос и Ларнака са засегнати полети на Air Haifa, Sundor и Tus Airways, а част от операциите на Ryanair са отменени или забавени, макар че някои маршрути продължават да се изпълняват. Въпреки това въздушното пространство над Кипър остава отворено, но редица превозвачи коригират разписанията си по съображения за сигурност и оперативна необходимост, като ситуацията остава динамична и са възможни нови промени според развитието на обстановката.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN