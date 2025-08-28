3-те най-добри дизелови коли за 2025 година

Ето кои са те

Продажбите на дизелови автомобили намаляват през последните години, като някои производители вече премахват тези двигатели от определени модели. Въпреки това, дизеловите коли продължават да имат значими предимства – особено що се отнася до разхода на гориво и по-ниските емисии на CO₂ в сравнение с бензиновите. Това ги прави привлекателен избор за шофьори, които търсят ефективност и икономичност при дълги разстояния.

Освен това, дизеловите автомобили често предлагат по-голяма мощност и издръжливост, което ги прави подходящи за по-големи семейни автомобили или SUV модели. За хора, които изминават повече километри или се нуждаят от просторен автомобил, това все още може да бъде разумна инвестиция. Ето кои са трите най-добри дизелови автомобила за 2025 г., според AutoExpress:

Skoda Octavia

Škoda Octavia впечатлява с комбинация от икономичен двигател, практичен интериор, модерни технологии и отлично съотношение цена–качество.

Сред основните предимства на автомобила е 2.0-литровият дизелов двигател, който се предлага в две версии: по-слабата с 114 к.с. и по-мощната с 148 к.с. с автоматична скоростна кутия DSG. Ускорението от 0 до 100 км/ч е съответно 10,4 и 8,5 секунди – напълно достатъчно за комфортно и сигурно ежедневното шофиране.

В салона пътниците разполагат с много пространство за краката, а багажникът е впечатляващ – цели 600 литра с вдигнати задни седалки и до 1 555 литра при тяхното сгъване.

Mercedes C-Class

В повечето сравнения BMW Серия 3 обикновено има леко предимство пред Mercedes C-Class. При дизеловите версии обаче предимството е на страната на Mercedes. Четирицилиндровият дизелов двигател на BMW е добър, но 2.0-литровият мек хибрид в C220d впечатлява с изключително нисък разход на гориво в реални условия, което го прави по-подходящ за ежедневна употреба.

Разходът на C220d е около 4,5 литра на 100 км (по-мощният C300d – около 5,2 л/100 км), но при равномерно каране по магистрала може да се постигне още по-нисък разход. Дългите предавки, плавното ускорение и отличната аеродинамика правят автомобила икономичен. В същото време моделът не е бавен – разполага с 197 к.с. и ускорява от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунди.

Audi A5

Сбогувайте се с Audi A4 – сега моделът се нарича Audi A5. Да, преди имаше A5, но новият хечбек заменя и двата модела и запазва популярния 2.0-литров турбодизелов двигател с 201 к.с.

Основното предимство на A5 е ниският разход на гориво – около 5 литра на 100 км при версията с предно задвижване и 5,3 литра при quattro. С резервоар от 61 литра можете да изминете около 1 100 км. без да спирате за гориво. Новият модел предлага качествен интериор и много технологии. Ако ви трябва повече място, има и комби версия Avant.

