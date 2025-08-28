Кое сирене е истинско и какво го отличава от имитацията?

Има няколко важни критерия, на които трябва да отговоря продуктът, за да се нарече сирене

Миналата година данни на Министерството на земеделието и храните излезе с данни за това какво количество фаршиво сирене ядем. Тази година подобни данни, според които за половин година българите са изяли близо 6000 тона „фалшиво сирене“.

Кое сирене е истинско?

В наредба на министерството ясно са посочени изискванията, според които едно сирене може да се нарече истинско сирене.

Наименованието "сирене" се използва за млечен продукт, получен чрез ензимна, киселинна или смесена коагулация на млякото и частично отделяне на суроватката.

Наименованието "бяло саламурено сирене" се използва за полутвърдо или меко сирене, зряло и съхранявано в саламура, произведено от мляко, с добавка на стартерна култура, подсирено с млекокоагулиращ ензим, получило необходимата технологична обработка, със съдържание в крайния продукт на сухо вещество не по­-малко от 40 на сто и масленост в сухото вещество не по­-малка от 40 на сто.

Наименованието "саламурено сирене с повишено водно съдържание" се използва за сирене, съхранявано в саламура, произведено от мляко, без използване на влагозадържащи агенти, с добавка н астартерна култура, подсирено с млекокоагулиращ ензим, получило необходимата технологична обработка, със съдържание в крайния продукт на сухо вещес­тво и масленост в сухото вещество, по-­ниски от посочените горе.

Съществуващата технология за производство на „бяло саламурено сирене“, залегнала в БДС 15:2010, има история от хиляди години. Тя отразява най-добрата практика и е нагодена както към вкусовете на потребителите, така и към хигиената и нуждата от безопасна за консумация храна. Традиционната технология води до получаване на сирене с водно съдържание от 54% (за краве мляко), толкова колкото е записано в БДС. При изготвянето на сега действащата наредба, под натиска на производители, лимитът на допустимото водно съдържание беше повишен до 60%, а след това дойде и предложгение за 65% допускана вода, припомнят от Асоциация "Активни потребители".

При активния етап на изготвяне на сирене се стига до продукт с водно съдържание в порядъка 60-65%. След това тази заготовка се нуждае от допълнително узряване за срок от 45 дена за краве, и 60 дена за останалите (овче, козе...), за да стане годна за консумация. По време на зреенето процесите, протичащи в сиренето, редуцират водното съдържание до крайните 54%. На пазара и сега се предлагат млечни продукти, наричащи се сирене, при които зреенето е спестено. На професионален жаргон се именуват „бързозрейки“ и при тях водното съдържание е 60-65%. На практика това са суровите заготовки.

Според експерти кое е истинско и кое фалшиво сирене може лесно да се провери. Истинското сирене е плътно, троши се леко, но не е твърдо като тебешир или гумено. При нарязване трябва да е леко влажно. Натуралното сирене има леко кисел вкус. Ако е прекалено неутрално, мазно или солено по изкуствен начин, е имитация.

Сирене на цена под 10 лева за килограм, няма как да е истинско, казват експертите.

