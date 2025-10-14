Германия е на път към рекорден брой фалити - какви са причините?

Общо влошена икономика вещае още по-трудна година

Броят на фалитите в Германия продължава да нараства. През септември подадените заявления за редовна несъстоятелност са се увеличили с 10,4% спрямо същия месец на предходната година, съобщи Федералното статистическо бюро. Ръстът е малко по-слаб спрямо август, когато беше отчетено увеличение от 11,6%. Данните са предварителни, тъй като съдилищата все още не са се произнесли по всички случаи. Обикновено подаването на заявление за фалит предшества началото на производството с около три месеца, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images/iStock

За юли има окончателни данни – тогава са открити процедури по несъстоятелност за 2197 компании, което е с 13,4% повече в сравнение с юли 2024 г. Претенциите на кредиторите от фалиралите търговски дружества са оценени на около 3,7 милиарда евро, спрямо 3,2 милиарда през същия месец на предходната година. Най-силно засегнат е транспортният и логистичен сектор. Според анализи, 2025 г. вероятно ще постави нов рекорд по брой фалити, след като през 2024 г. те достигнаха 21 812 – най-високото ниво от 2015 г. насам.

Този ръст беше очакван след края на държавната помощ, въведена по време на пандемията. В допълнение, фирмите страдат от високи цени на енергията, тежка бюрокрация и политическа несигурност. Германската търговско-промишлена камара не предвижда подобрение в близко бъдеще. Според главния ѝ анализатор Фолкер Трайер, комбинацията от слаб износ (особено към САЩ), намалено индустриално производство и общо влошена икономика вещае още по-трудна година. Очакванията са през 2025 г. над 22 000 компании да преустановят дейност. Камарата настоява за сериозни структурни реформи – по-ниски енергийни и трудови разходи, намаляване на данъчното бреме и административните пречки.

Снимка: Getty Images/iStock

Асоциацията на синдиците обаче подчертава, че бюрокрацията не е основната причина за фалитите. Тя по-скоро влошава вече съществуващи проблеми като недостиг на ликвидност, неадаптивни бизнес модели, смущения във веригите за доставки или стратегически грешки. Според президента на асоциацията Кристоф Ниринг, допълнителни фактори като промени в потребителското поведение, неуредени наследствени въпроси и външни кризи също водят до фалити.

През третото тримесечие на 2025 г. несъстоятелност са обявили 4478 предприемачески и капиталови дружества – само с 1% под рекорда от второто тримесечие. Според Щефен Мюлер от Института IWH, причините за високия брой фалити се коренят в продължаващите макроикономически трудности и забавените ефекти от политиките на ниски лихви и пандемичната помощ. Въпреки това, към момента темпото на нарастване се е забавило. Мюлер очаква процесите по несъстоятелност да се стабилизират на високо ниво, не заради подобрение в икономиката, а поради отслабване на предходните ефекти.

