20% ръст в продажбата на нови автомобили в България през юли

Как се е променил пазарът за автомобили в Европа?

Продажбите на нови автомобили в България отбелязват сериозен ръст през юли 2025 г., показват данните на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA). През месеца в страната са продадени общо 4706 нови коли, което представлява увеличение от 20,5% спрямо същия месец на предходната година. Делът на автомобилите с бензинови двигатели остава водещ – 81,7%, докато дизеловите заемат 7,7% от пазара. Ръст има и при всички категории електрифицирани автомобили – електромобилите достигат 5,8% дял, хибридите – 3,5%, а плъг-ин хибридите – 1,4%, предава БТА.

Снимка: istockphoto.com

Особено силно се представят електрическите и хибридните автомобили, които нарастват значително на годишна база. През юли са реализирани 272 продажби на електромобили, което е с 77,8% повече спрямо същия месец през 2024 г. Плъг-ин хибридите също бележат напредък – с 56,1% ръст до 64 продадени бройки. Най-силен е скокът при обикновените хибриди – увеличението е 104,4%, достигайки 166 продажби. Дори продажбите на бензинови и дизелови коли растат – съответно с 15,8% и 16,5%.

На европейско ниво, пазарът също показва признаци на възстановяване. Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз през юли са се увеличили със 7,4% на годишна база, достигайки 914 680 броя. Това компенсира спада от 7,3% през юни и е знак за оживление в сектора, основно задвижвано от интереса към електрифицираните превозни средства.

Продажбите на изцяло електрически автомобили в ЕС са скочили с 39,1% спрямо юли миналата година, докато хибридите са отчели ръст от 14,3%. Плъг-ин хибридите регистрират пети пореден месец на стабилен ръст – този път с впечатляващите 56,9%. За сметка на това, бензиновите и дизеловите автомобили продължават да отстъпват позиции – с годишни спадове съответно от 12% и 15,2%.

Снимка: iStock

По отношение на отделните държави, търсенето на автомобили в Германия е нараснало с 11,1%, а в Испания – със 17,1%. В същото време пазарите във Франция и Италия отбелязват спадове – съответно с 7,7% и 5,1%.

От началото на годината до края на юли регистрациите на нови автомобили в ЕС са се понижили с 0,7% в сравнение със същия период на 2024 г. Делът на изцяло електрическите автомобили за този период е достигнал 15,6%, а хибридните модели вече представляват 34,7% от пазара. Комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите коли обаче е спаднал до 37,7%, спрямо 47,9% година по-рано – още едно доказателство за продължаващия преход към по-екологични технологии в автомобилната индустрия.

