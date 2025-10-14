1 USD
БГ Бизнес Стачка блокира полетите до Брюксел – засегнати са и българските пътници

Стачка блокира полетите до Брюксел – засегнати са и българските пътници

bTV Бизнес екип

Ето кога ще летят пренасочените пътници

Поради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка днес на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София. Това съобщи на своята фейсбук страница авиокомпания Bulgaria Air, позовавайки се на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел. 

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната. 

Как ще се извършва превалутирането на ценните книжа след въвеждането на еврото?

От авиокомпанията съветват пътниците да следят сайта и официалните комуникационни канали за допълнителни подробности.

Google ще изгради най-големия АI център за 15 млрд. долара - ето къде

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети днес заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии, цитирни от БТА. 

