Свят

Google казва, че "култът" към малките екипи може да убие страхотни идеи

bTV Бизнес екип

Роби Стайн смята, че малките екипи понякога не успяват да постигнат резултати

В последните години често се възхвалява моделът на „малките“ екипи. Според вицепрезидента на Google по продуктовото развитие Роби Стайн, това мислене понякога да задушиобещаващи идеи. 

Снимка: Getty Images / iStock

В подкаст епизод на Lenny’s Podcast“, Стайн посочи, че в технологичните среди има почти култ към малкия мащаб, сръчността и експедитивното изпълнение. Макар че това има своите предимства, той смята, че често води до прибързано отказване от проекти или до недостатъчна инвестиция в тях, преди да им се даде реален шанс.

Стайн подчерта, че създаването на успешен продукт не се случва за една нощ. По думите му, големите пробиви, особено в сферата на изкуствения интелект, изискват време, ресурси и мащабна работа от стотици хора, което опровергава мита за успеха с минимални усилия. 

Google ще изгради най-големия АI център за 15 млрд. долара - ето къде

Той предупреждава, че понякога малките екипи остават такива твърде дълго и така никога не успяват да стигнат до точката, в която идеите им получават инерция.  Според него, основателите трябва по-рано да се замислят какъв екип им е нужен, за да изградят стабилна версия на продукта си, вместо да се придържат към идеята, че двама души могат да останат тънки“ до постигане на продуктово-пазарно съответствие.

Той посочва две ключови индикации, че е време за растеж, когато екипът има силна вътрешна убеденост в стойността на идеята си и когато получи външна валидация от реални потребители. В такива моменти, казва той, трябва да се инвестира достатъчно, за да се изгради възможно най-добрата версия. Стайн завършва с мисълта, че такива постижения изискват правилната група“ от хора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

