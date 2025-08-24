3 мръсни неща, които докосваме постоянно

Ето кои са те

Миенето на ръце е най-лесният и ефективен начин да предпазим себе си и околните от болести. Особено важно е, когато сме в контакт с новородени деца или възрастни хора, които са по-уязвими към инфекции.

Но дори редовното миене на ръце може да се окаже безполезно, ако веднага след това докосваме предмети, които без да подозираме, са истински развъдници на бактерии и вируси, пише Business Insider. Ето кои са най-мръсните вещи, които държим в ръцете си всеки ден:

Телефонът

Телефонът е в ръцете ни десетки пъти на ден – в транспорта, в офиса, у дома. Рядко обаче се замисляме колко мръсен е. Според микробиолога Филип Тиерно от Нюйоркския университет, върху мобилните устройства се откриват бактерии от кожата, дихателните пътища и дори от фекален произход. Сред тях са E. coli, Streptococcus и опасният MRSA.

Решението е просто – редовно почиствайте телефона си със специални или микрофибърни кърпички. В противен случай държите в ръцете си нещо по-мръсно от тоалетната чиния.

Кухненската гъба

На второ място – кухненската гъба. Топла, влажна и пълна с остатъци от храна – това я превръща в перфектен развъдник за бактерии.

Изследвания показват, че над 75% от кухненските гъби съдържат колиформени бактерии – ясен индикатор за фекално замърсяване. В тях често се откриват и опасни причинители на хранителни инфекции като Salmonella, E. coli и Campylobacter.

Експертите съветват: дезинфекцирайте редовно гъбата с белина или я подменяйте често, за да намалите риска от зарази.

Кухненската кърпа

Дори след старателно миене на съдове, много хора автоматично посягат към кърпата до мивката – и така несъзнателно връщат микробите обратно върху ръцете си.

Кухненските кърпи имат същите проблеми като гъбите: влага и остатъци от храна, които създават идеална среда за развитие на бактерии. Проучвания показват, че над 25% от тях съдържат E. coli. Експертите препоръчват да ги перете на всеки два дни, за да намалите риска от замърсяване.

