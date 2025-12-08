Евростат: България е сред страните с най-малък ръст на пътуващите с въздушен превоз

Класацията на десетте най-натоварени летища в Европа през 2024 г. не се променя съществено спрямо 2023 г.

През 2024 г. броят на пътувалите със самолет в ЕС достигна 1,1 милиарда души, което представлява увеличение от 8,3 на сто спрямо 2023 г., когато пътниците са били 973 милиона, показват последните данни на Евростат.

Снимка: iStock

Всички страни от ЕС регистрират ръст на пътникопотока спрямо предходната година. Най-значително увеличение се наблюдава в Унгария (19,2%), следвана от Чехия (18,9%) и Естония (17,8%), докато най-слабо нарастване е отчетено в Швеция (1,3%), България (3,8%), както и във Франция и Ирландия (по 4,6%).

Обемите на карго и пощенския въздушен транспорт също нарастват в ЕС, с 8,7% спрямо 2023 г. Международните полети извън общността отбелязват ръст от 10,8%, докато международните полети в рамките на ЕС остават почти без промяна – с увеличение едва 0,1%. Вътрешните полети на общността обаче намаляват с 4,3%. На ниво държави най-голямо увеличение на карго и пощенските превози е регистрирано в Унгария (65,9%), следвана от Чехия (43,7%) и Гърция (36,7%). Спад е отчетен единствено в Полша (3,6%) и Латвия (2,7%).

Класацията на десетте най-натоварени летища в Европа през 2024 г. не се променя съществено спрямо 2023 г., като девет от тях остават същите, въпреки че всички отчитат ръст на пътникопотока. Парижкото летище „Шарл дьо Гол“ преминава 70,3 милиона пътници – с 4,3% повече, амстердамското „Схипхол“ регистрира 66,8 милиона души (+8%), а мадридското „Барахас“ – 66,1 милиона (+9,9%). Летище Франкфурт на Майн отчита 61,5 милиона пътници, ръст от 21,5%, а барселонското „Ел Прат“ достига 54,9 милиона – с 10,3% повече.

На шесто място остава римското „Фиумичино“ с 48,7 милиона пътници, но то записва най-голямо увеличение сред десетте най-натоварени летища – 20,8%. Летището „Елефтериос Венизелос“ в Атина изпреварва парижкото „Орли“ и заема десето място благодарение на силен годишен ръст на пътниците от 19,6%.

