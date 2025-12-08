Тази авиокомпания ще започне да отменя полети преди планирана стачка

Пилотите на авиокомпанията водят преговори от близо година за замяна на договора си от 2015 г.

Канадската авиокомпания Air Transat обяви, че ще започне постепенно да отменя някои от полетите си от понеделник, като подготовка за планирана стачка на пилотите. Това решение идва след като синдикатът, представляващ пилотите, издаде 72-часово предизвестие за стачка в неделя, предупреждавайки, че пилотите ще спрат да се явяват на работа в сряда, ако не бъде постигнато споразумение по новия трудов договор, предава ВВС.

Снимка: Getty Images / iStock

В отговор на известието за стачка, Air Transat заяви, че постепенно ще прекрати полетите, „за да избегне последствията от внезапно и непланирано прекъсване“. Авиокомпанията определи известието за стачка като „преждевременно“, докато синдикалните представители подчертаха, че все още има възможност за избягване на стачката.

„Никой пилот не желае да стачкува, но ръководството на Air Transat не ни остави избор“, заяви капитан Брадли Смол, който ръководи група пилоти в синдиката. Той допълни, че месеците на непродуктивни преговори са приключили и ако не се постигне споразумение, ръководството ще носи отговорност за всеки отменен полет и блокиран пътник.

Пилотите на Air Transat водят преговори от близо година за замяна на договора си от 2015 г. с нов, който да осигури „стандартно за индустрията заплащане, обезщетения, правила за работа и сигурност на работното място“. Според синдиката Air Line Pilots Association, 99% от 750-те пилоти на компанията са гласували за разрешение на ръководството да обяви стачка.

Air Transat, която е една от трите най-големи авиокомпании в Канада, обяви, че ще започне да отменя полети още в понеделник, като във вторник всички полети ще бъдат временно спрени в очакване на евентуалната стачка в сряда. Джули Ламонтан от отдела по човешки ресурси на компанията заяви, че стачката е „преждевременна“, имайки предвид напредъка по преговорите и „щедрите предложения“ на Air Transat.

Компанията подчерта, че отмените са необходими, за да се избегне ситуация, при която екипажи, пътници и самолети да останат блокирани в чужбина, ако стачката се осъществи. През 2024 г. диспечерите на Air Transat също гласуваха с голямо мнозинство за стачка, но тя в крайна сметка бе предотвратена след застой в преговорите със синдиката.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN