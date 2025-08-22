Сирия ще преоцени валутата си, печата новите банкноти в Русия

Страната маха две нули от купюрите в опит за стабилност

Сирия ще емитира нови банкноти, премахвайки две нули от валутата си, в опит да възстанови общественото доверие в силно обезценения паунд, твърдят седем източника, запознати с въпроса, и документи, прегледани от Reuters.

Стъпката е насочена към укрепване на сирийския паунд, след като покупателната му способност се срина до рекордно ниски нива след 14-годишен конфликт, който приключи със свалянето на президента Башар Асад през декември. Сирийският паунд е загубил повече от 99% от стойността си от началото на войната през 2011 г., като обменният курс сега е около 10 000 паунда за щатски долар, в сравнение с 50 преди войната.

Рязкото обезценяване прави ежедневните транзакции и паричните преводи все по-трудни.

Семействата обикновено плащат за седмичните покупки на хранителни стоки от черни пластмасови торбички, съдържащи поне половин килограм банкноти от 5000 паунда, които в момента са с най-високата номинална стойност.

В опит да улесни транзакциите и да подобри паричната стабилност, централната банка на Сирия е информирала частните банки в средата на август, че възнамерява да емитира нова валута чрез „премахване на нули“, според документ, видян от Reuters.

Медията разговаря с петима търговски банкери, един източник от централната банка и един сирийски икономически служител, които заявиха, че централната банка по-късно ги е информирала, че две нули ще бъдат премахнати. Те говориха при условие за анонимност, за да обсъдят решение, което все още не е оповестено публично.

Срещите за реформата на валутата са били председателствани от заместник-управителя на Централната банка Мухлис ал-Назер, според търговските банкери, които са присъствали на срещите.

Назер не е отговорил на искане за коментар. Амал ал-Масри, ръководител на отдела за банков надзор на централната банка, е отказал коментар, заявявайки, че въпросът е строго поверителен. Сирийското министерство на финансите също не е отговорило на искане за коментар. Не е ясно веднага дали преоценката на паунда ще се нуждае от законодателно одобрение. Сирия ще проведе първите си избори за сформиране на ново законодателно събрание през септември.

Двама от банкерите и друг сирийски източник, запознат с въпроса, съобщиха, че Сирия се е споразумяла с руската държавна фирма за печат на пари „Гознак“ да произвежда новите банкноти. Те казаха, че сделката е била финализирана, когато висша сирийска делегация е посетила Москва в края на юли. „Гознак“, която също е печатала сирийската валута по време на ерата на Асад, не е отговорила на исканията за коментар.

При Асад използването на чуждестранни валути беше забранено, но новите сирийски лидери обещаха да създадат свободна пазарна икономика и премахнаха ограниченията, за да улеснят паричния поток. Въпреки че икономиката бързо се доларизира, като цените са щатски долари навсякъде - от витрините на магазините до бензиностанциите, има опасения относно кризата с ликвидността на сирийския паунд в страна с ограничена инфраструктура за цифрови плащания.

