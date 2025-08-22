1 USD
Сирия ще преоцени валутата си, печата новите банкноти в Русия

Сирия ще преоцени валутата си, печата новите банкноти в Русия

Свят

Десислава Боцева

Страната маха две нули от купюрите в опит за стабилност

Сирия ще емитира нови банкноти, премахвайки две нули от валутата си, в опит да възстанови общественото доверие в силно обезценения паунд, твърдят седем източника, запознати с въпроса, и документи, прегледани от Reuters.

Стъпката е насочена към укрепване на сирийския паунд, след като покупателната му способност се срина до рекордно ниски нива след 14-годишен конфликт, който приключи със свалянето на президента Башар Асад през декември. Сирийският паунд е загубил повече от 99% от стойността си от началото на войната през 2011 г., като обменният курс сега е около 10 000 паунда за щатски долар, в сравнение с 50 преди войната.

Рязкото обезценяване прави ежедневните транзакции и паричните преводи все по-трудни.

В наша съседка са открити залежи на 57 млн. барела петрол

Семействата обикновено плащат за седмичните покупки на хранителни стоки от черни пластмасови торбички, съдържащи поне половин килограм банкноти от 5000 паунда, които в момента са с най-високата номинална стойност.

В опит да улесни транзакциите и да подобри паричната стабилност, централната банка на Сирия е информирала частните банки в средата на август, че възнамерява да емитира нова валута чрез „премахване на нули“, според документ, видян от Reuters.

Медията разговаря с петима търговски банкери, един източник от централната банка и един сирийски икономически служител, които заявиха, че централната банка по-късно ги е информирала, че две нули ще бъдат премахнати. Те говориха при условие за анонимност, за да обсъдят решение, което все още не е оповестено публично.
Срещите за реформата на валутата са били председателствани от заместник-управителя на Централната банка Мухлис ал-Назер, според търговските банкери, които са присъствали на срещите.

Сирия назначи за пръв път жена начело на централната банка (ГАЛЕРИЯ)

Назер не е отговорил на искане за коментар. Амал ал-Масри, ръководител на отдела за банков надзор на централната банка, е отказал коментар, заявявайки, че въпросът е строго поверителен. Сирийското министерство на финансите също не е отговорило на искане за коментар. Не е ясно веднага дали преоценката на паунда ще се нуждае от законодателно одобрение. Сирия ще проведе първите си избори за сформиране на ново законодателно събрание през септември.

Двама от банкерите и друг сирийски източник, запознат с въпроса, съобщиха, че Сирия се е споразумяла с руската държавна фирма за печат на пари „Гознак“ да произвежда новите банкноти. Те казаха, че сделката е била финализирана, когато висша сирийска делегация е посетила Москва в края на юли. „Гознак“, която също е печатала сирийската валута по време на ерата на Асад, не е отговорила на исканията за коментар.

При Асад използването на чуждестранни валути беше забранено, но новите сирийски лидери обещаха да създадат свободна пазарна икономика и премахнаха ограниченията, за да улеснят паричния поток. Въпреки че икономиката бързо се доларизира, като цените са щатски долари навсякъде - от витрините на магазините до бензиностанциите, има опасения относно кризата с ликвидността на сирийския паунд в страна с ограничена инфраструктура за цифрови плащания.

