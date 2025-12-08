От вдъхновение към реализация: GrowthCon360 осигурява възможности за първи стъпки в кариерата за десетки млади хора

Над 300 млади хора (18–29 г.) и повече от 100 представители на бизнеса се включиха в националната инициатива GrowthCon360 – събитие, чиято цел е да срещне младите таланти и компаниите в правилната среда за незабавни резултати. Още по време на събитието десетки участници получиха конкретни предложения за реализация или интервю, като много от компаниите обявиха готовност да разкрият допълнителни позиции спрямо интереса от присъстващите.

„Това е само началото. Нашата мисия продължава - да задържим младите хора в България, да им дадем шанс за растеж и да създадем поколение лидери, които остават тук и изграждат бъдещето“, сподели организаторът Пламен Попов, основател на „Започни млад“.

GrowthCon360 е работеща платформа, в която студентите получават своята първа реална възможност за кариера, а бизнесът среща мотивирани млади таланти, готови да останат и да се развиват именно в България.



Със силните дискусии, бизнес панела и директните разговори между участниците и работодателите, GrowthCon360 постигна своята кауза: да покаже, че стойностната кариера може да започне тук, че българският бизнес има нужда от новото поколение и е готов да го подкрепи.

Организаторите вече подготвят следващото издание, което обещава да бъде още по-мащабно и с още повече реални възможности за младите хора в България.