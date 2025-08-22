Ето как изпълнителните директори използват AI в ежедневието си

6-ма изпълнителни директори споделят конкретни начини

По оценка на консултантската компания PwC AI може да добави 15,7 трилиона долара към световната икономика до 2030 г. Тази перспектива превръща технологията в приоритет за корпорации от различни сектори – образование, здравеопазване, развлечения и финанси.

Как Microsoft променя работния ритъм на Сатя Надела?

„Аз съм типичен email машинописец“, признава изпълнителният директор на Microsoft Сатя Надела пред Bloomberg. Вместо да слуша подкасти, той качва техните стенограми в мобилното приложение Copilot и обсъжда съдържанието с гласовия асистент по време на път. В офиса Copilot резюмира съобщенията му в Outlook и Teams, а десетина персонализирани агенти в Copilot Studio подготвят срещи и проучвания.

„AI се превърна в необходима част от живота ми – и в работата, и извън нея“, казва Надела.

„Скучни, но незаменими“: защо Сам Алтман разчита на ChatGPT?

Снимка: Reuters

Основателят на OpenAI Сам Алтман описва употребата си на ИИ като „честна, но скучна“. В подкаста „ReThinking“ на Адам Грант той споделя, че ChatGPT сортира електронна поща и резюмира документи. След раждането на първото му дете през февруари Алтман използва бота „постоянно“, за да проучва етапите на детското развитие.

„Не знам как бих се справил без ChatGPT“, коментира Алтман в корпоративен подкаст на OpenAI.

Учител по заявка: как Дженсън Хуанг усвоява нови знания?

Снимка: Reuters

„Ползвам ИИ като личен тютор всеки ден“, признава шефът на Nvidia Дженсън Хуанг на конференцията Milken Institute. Когато темата е непозната, той започва с молба: „Обясни ми като на 12-годишен“, а след това преминава към докторско ниво на детайлност. В интервю за Wired Хуанг уточнява, че Perplexity и ChatGPT са ежедневни инструменти за изследвания в сфери като компютърно подпомагано откриване на лекарства.

Тим Кук: „Apple Intelligence ми спестява време“

По време на Световната конференция на разработчиците през 2024 г. Тим Кук представи системата Apple Intelligence. В разговор с The Wall Street Journal той посочи, че новите функции обобщават дълги имейли:

„Ако спестя минути тук и там, това се натрупва значително“, отбелязва Кук, определяйки технологията като „променяща живота“.

Резюме на среща за секунди: инструментите на Джереми Уаксман

Главният изпълнителен директор на Zillow описва пред DealBook на The New York Times как ChatGPT персонализира доклади: „Дайте му всички данни и кажете: ‘Отнеси се към ролята ми, резюмирай така, че да знам какво следва’.“ Компанията организира вътрешни „AI дни“, а екипите прототипират услуги чрез Replit.

Експериментите на Брайън Армстронг

Съоснователят на Coinbase въвежда ИИ като „участник“ в процеса RAPIDS за вземане на решения. „Тествахме кога машината може да се справи по-добре от човека“, заявява Армстронг в подкаста „Cheeky Pint“. По-рано той обяви в X, че е освободил служители, които не са внедрили ИИ в срок. Партньорството с Perplexity AI предоставя на трейдърите достъп криптоданни.

От подкастите на Надела до имейлите на Кук и родителските справки на Алтман – всички директори използват ИИ за автоматизация на рутинни задачи и ускорено обучение. Общият им опит подсказва, че догодина изкуственият интелект ще бъде още по-неотменна част от управлението на големите компании.

