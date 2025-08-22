Топ български волейболист инвестира над 1 млн. лева в технологичната компания Tiger Technology

Това е втори знаков български спортист, който инвестира в компания от българската предприемаческа екосистема

Българската технологична компания "Тайгър Технолоджи" АД (Tiger Technology) е привлякла инвестиции в размер на 1,117 млн. лв., става ясно от съобщение на един от инвеститорите – МФГ Инвест АД до фондовата борса. В съобщението се казва, че на 13 август е било вписано увеличението на капитала на "Тайгър Технолоджи" с общо 8913 акции.

От "МФГ Инвест" АД съобщават, че са записали 1 148 акции, с номинална стойност от 1 лев. Справка в търговския регистър показва, че водещ инвеститор в този рунд е известният български волейболист Матей Казийски, който е записал общо 3961 акции. Книжа от увеличението на капитала са записали и част от досегашните акционери като „Телелинк Инвестмънтс”, „Провити“, швейцарското дружество „Ес Ди Си Суис Девелопмънт Корпорейшън” АГ, както и физически лица.

“Матей Казийски е един от най-разпознаваемите български спортисти в последните години. Фактът че, той първо ни подкрепи с мостово финансиране, а след това трансформира цялата си подкрепата чрез записване на акции, е силен знак за доверие в траекторията на развитието на компанията”, каза за Forbes основателят и главен технологичен директор на Тайгър Технолоджи Александър Лефтеров.

Вписването показва, че капитала на дружеството е увеличен от 78 722 лв. на 87 635 лв. (след решение на общото събрание на акционерите от 10 март тази година), разпределен в обикновени акции с номинал 1 лв. След това увеличение на капитала основен акционер в дружеството е “Атиа” ЕООД (дружество на Александър Лефтеров) с малко над 40% от капитала. Останалите акции са разпределени между институционални и индивидуални инвеститори.

Това е втори знаков български спортист, за който става ясно през тази година, че инвестира в компания от българската предприемаческа екосистема. Преди три месеца стана ясно, че Димитър Бербатов е станал акционер в “Такси волт” АД.

"Тайгър Технолоджи" АД проектира и имплементира софтуерни продукти и решения за обработване на големи данни, които трябва да се достъпват от множество машини. Компанията успешно имплементира решенията си в сферата на видеонаблюдението, където има работни проекти в големи обекти по целия свят (летища, фармацевтични фабрики, публичен сектор и др.), както и в сферата на дигиталната патология в партнорство с Philips и Microsoft. Сред клиентите са AWS, Microsoft, IBM, Wasabi, Seagate, Philips, като в момента усилено работи по задълбочаване на тези стратегически важни партньорства.

Приходите от продажби на компанията за 2023 г. са 3,227 млн. лв, а общите приходи са в размер на 6,65 млн. лв. Резултатите за 2024 г. ще бъдат обявени след вписване в регистъра, но според Лефтеров компанията се развива във възходяща линия.

Вчера стана ясно, че Матей Казийски, който през септември ще навърши 41 години, е подписал едногодишен договор с вицешампиона на страната по волейбол Локомотив Авиа (бивш Марек ). Преди това той 20 години играеше в чужбина, а най-големите му успехи са с италианския Тренто.

