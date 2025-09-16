Първо кренвирши, после омари: Как да стигнеш до високоплатена работа?

„За да бъдеш добре платен, трябва да си готов да дадеш от себе си“, казва Емил Томов от Career Show

Какви умения трябва да притежава един човек, за да намери добре платена работа? Кои са най-големите промени на пазара на труда в България през последните години? Кои са най-добре платените сектори в България? На тези въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст Емил Томов, Event Manager в Career Show.

„На първо място, за да бъдеш добре платен, трябва да си готов да дадеш от себе си. Нещо, което моят мениджър скоро беше споделил в LinkedIn – разбира се, ще го парафразирам – беше, че трябва да си готов първо да ядеш кренвирши и доста по-късно да стигнеш до омари. Тоест трябва да си готов да работиш – да работиш за своето развитие, да работиш в компанията си и да започнеш от ниско стъпало, за да стигнеш нависоко“, заяви Томов.

Той допълни, че младите хора трябва да проумеят, че за всичко има стъпки. Те трябва да бъдат проактивни, да инвестират в себе си, да учат и да се развиват, за да достигнат високи позиции.

„Работодателите вече ценят хора, които се учат, които са динамични и адаптивни. Дипломата вече не е достатъчна – важни са уменията, инициативата и готовността да се приложат знанията на практика“, обясни Емил Томов.

Той изтъкна, че намирането на добри кадри също не е лесно и подчерта, че работодателите почти задължително трябва да предлагат допълнителни придобивки – гъвкаво работно време, осигурен транспорт и обяд, дистанционна работа и други услуги, които улесняват ежедневието.

Томов отбеляза, че колкото по-специализирана е професията, толкова по-трудно се намират кадри за нея. По думите му в момента най-високо платените и търсени сектори в България са: финанси, технологии (IT), инженерни позиции, медицина, строителство и технически специалисти.

Той подчерта и значението на училището за подготовката на бъдещите кадри. Според него е важно да се въведе кариерно ориентиране – учениците да знаят какво ще им бъде полезно за бъдещата кариера.

„Комуникацията, финансовата грамотност и критичното мислене са умения, които трябва да се учат още от училище, за да бъдат успешни в живота и кариерата“, посочи Томов.

По отношение на лидерството той обясни, че лидерът не е просто този, който командва.

„Лидер е този, който води, поема отговорност, менажира екип, делегира задачи и подкрепя хората около себе си. Лидерството изисква време, работа и инвестиция в личностното развитие – преминаването през всички "стъпала" до високо ниво е ключово“, допълни Томов.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

