Курсът на еврото за 16 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се движи с минимални колебания в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута поевтинява незначително с 0,05 на сто до 1,1750 долара за едно евро.

