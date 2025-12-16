Курсът на еврото за 16 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
САЩ отхвърли офертата на Xtellus за активите на „Лукойл“
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо долара се движи с минимални колебания в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната валута поевтинява незначително с 0,05 на сто до 1,1750 долара за едно евро.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
Данните от индекса на мениджърите по покупките (PMI) на S&P Global за декември показват по-дълбоко от очакваното свиване в германското производство
Авиокомпанията вече предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от България