БГ Бизнес Курсът на еврото за 16 декември 2025 г.

Курсът на еврото за 16 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се движи с минимални колебания в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута поевтинява незначително с 0,05 на сто до 1,1750 долара за едно евро.

