Цената на розите за 15 септември скочи с до 25% за година

Сравняваме цените през 2024 г. и цените през 2025 г.

15 септември винаги носи не само емоция, но и допълнително финансово натоварване за семействата. Освен учебници, тетрадки и моливи, цветята се превръщат в сериозно перо в родителския бюджет.

Нашият екип направи проверка в същите три цветарници, които посетихме и през 2024 г., за да сравним цените. Резултатът е категоричен – цветята за първия учебен ден са поскъпнали, като при някои видове увеличението е осезаемо.

Скокът в числа

Снимка: bTV Бизнес екип

През 2024 г. родителите плащаха средно между 30 и 40 лв. за малък букет, големите букети с по-скъпи цветя като орхидеи или лилиуми, могат да струват между 50 и 100 лева, а понякога и повече. Един букет от рози и лилиуми струва около 76 лв. Големите букети с лилиуми могат да стигнат и цени от 122 лв. На някои места може да ги намерите и за по-скромни цени от 76 лв., а розите, класическият избор, струваха до 8 лв. Кошниците с цветя варираха в диапазона 10–100 лв., като само най-луксозните надхвърляха тези стойности.

Днес, на 15 септември 2025 г., картината е съвсем различна. Средната цена на букет достига 50 лв. Розите вече струват между 8 и 10 лв., в зависимост от качеството и опаковката. Като на места една роза, без опаковка, струва 10 лв.

Кошниците запазват диапазона си от 10 до 100 лв., но все по-често предложенията са в горната граница.

Розите под лупа: 2024 срещу 2025

Снимка: bTV Бизнес екип

През 2024 г. магазините предлагаха рози на цени 5, 6 и 8 лв., като разликата идваше от големината на чашката и цвета – по-шарените и по-редките нюанси бяха по-скъпи.

През 2025 г. обаче може да намерите:

6 лв. – за рози с по-ниско качество,

8 лв. – за роза без опаковка,

10 лв. – за роза с опаковка, като най-високата цена за брой без опаковка също достига 10 лв.

Така дори най-базовото цвете, без излишна украса, струва повече, отколкото преди година.

Освен поскъпването на логистиката и вноса на цветя, може да посочим като виновник за високите цени и фактът, че 15 септември е един от най-натоварените дни за цветарския бизнес в България, което естествено качва цените. Както казват търговците: „Ден година храни“.

Родителски реакции и алтернативи

Снимка: bTV Бизнес екип

Скокът в цените предизвика дискусии сред родители и учители. Все повече училища призовават вместо букети да се даряват средства за благотворителни каузи – за лечение на болни деца или за училищни инициативи. Така традицията запазва своя символичен характер, но разходите на семействата намаляват и се насочват към по-смислени цели.

Букетът за първия учебен ден вече не е просто дребен жест на уважение, а сериозен разход. С почти двойното поскъпване за година цветята се превърнаха в още един показател за инфлационния натиск и променените потребителски нагласи. Въпросът е дали следващите години родителите ще продължат да плащат цената на традицията или ще изберат алтернативи с по-дълготрайна стойност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN