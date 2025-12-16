Курсът на долара за 16 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
САЩ отхвърли офертата на Xtellus за активите на „Лукойл“
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
Към днешна дата доларът се продава за 1,66411 лева.
Единната валута поевтинява незначително с 0,05 на сто до 1,1750 долара за едно евро.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на 1,1753 долара.
Данните от индекса на мениджърите по покупките (PMI) на S&P Global за декември показват по-дълбоко от очакваното свиване в германското производство
Авиокомпанията вече предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от България