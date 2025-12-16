BGN → EUR
БГ Бизнес ЕЦБ изважда лева от списъка с референтните обменни курсове

ЕЦБ изважда лева от списъка с референтните обменни курсове

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава това?

С присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. българският лев ще престане да бъде официалната валута на страната и ще бъде изваден от списъка на Европейската централна банка (ЕЦБ) с референтните обменни курсове на еврото спрямо други валути, съобщава от ЕЦБ, цитирано от БТА. 

От ЕЦБ уточняват, че след въвеждането на еврото левът повече няма да фигурира сред валутите, за които ЕЦБ публикува ежедневни референтни курсове. Официалният курс на конвертиране на лева към еврото ще бъде обявен отделно и ще бъде публикуван с точност до пет знака след десетичната запетая, за разлика от стандартните референтни валутни курсове на ЕЦБ, които се публикуват с четири знака.

България влиза в еврозоната като прецедент, но без икономически риск

Кой ще произвежда евробанкнотите?

Производството на евробанкноти се осигурява съвместно от националните централни банки и ЕЦБ. То започва с изчисляване на необходимия брой банкноти за всяка година. Трябва да се произвеждат достатъчно нови банкноти за заменяне на негодните и за посрещане на очаквано повишено търсене, като например сезонно нарастване, както и за справяне с непредвидено повишено търсене.

Прогнозите за търсенето на евробанкноти за всяка предстояща година се предоставят от Националната централна банка (НЦБ), а централната прогноза се изготвя от ЕЦБ. НЦБ, под наблюдението на ЕЦБ, преразпределят банкнотите, така че да се избегне недостиг или излишък в някоя държава.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

