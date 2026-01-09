BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1675 BGN
Петрол
61.36 $/барел
Bitcoin
$91,131.0
Последвайте ни
1 USD
1.1675 BGN
Петрол
61.36 $/барел
Bitcoin
$91,131.0
Свят Най-евтините семейни ски курорти през 2026 г.

Най-евтините семейни ски курорти през 2026 г.

Свят

bTV Бизнес Новините

Проучване разкрива популярни локации за 2026 г.

Карането на ски е скъп „спорт“. Когато се сумират разходите за пътуване, настаняване, храна и напитки, както и ски билети, лесно може да се стигне до хиляди евро. Британският вестник Post, в сътрудничество с Crystal Ski Holidays, проведе проучване на най-достъпните европейски ски курорти, което включва 32 популярни дестинации в девет европейски държави (Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Андора, България, Норвегия и Финландия), които британците посещават най-често през зимата.

Снимка: Редакторски екип

В топ 10 на най-достъпните ски курорти за възрастни и семейства са включени и италианските ски дестинации Соз, Сестриере, Червиния, Кронплак и Ла Туил. Що се отнася до семейните ски почивки, The Post сравни цените в Кранска гора в Словения. Тази дестинация падна от второ на четвърто място в списъка с най-достъпните семейни ски почивки. Цената на почивка за четиричленно семейство в Кранска гора тази година, според Британската поща, е 2117 британски паунда, или около 2480 евро.

Най-скъпите ски курорти се намират в Швейцария и Австрия, според проучване на British Post.

Най-евтините ски курорти за възрастни през 2026 г.:

  1. Bardonecchia, Италия
  2. Боровец, България
  3. Geilo, Норвегия
  4. Банско, България
  5. Sauze, Италия
  6. Sestriere, Итали
  7. Le Corbiere, Франция
  8. Cervinia, Италия
  9. Kronplac, Италия
  10. La Thuile, Италия

Най-евтините семейни ски курорти през 2026 г.:

  1. Passo Tonale, Италия
  2. Bardonecchia, Италия
  3. Банско, България
  4. Kranjska Gora, Словения
  5. Beitostelen, Норвегия
  6. Geilo, Норвегия
  7. Piha, Финландия
  8. Arinsal, Andorra
  9. Sestriere, Италия
  10. La Thuile, Италия

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата