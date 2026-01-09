Проучване разкрива популярни локации за 2026 г.

Карането на ски е скъп „спорт“. Когато се сумират разходите за пътуване, настаняване, храна и напитки, както и ски билети, лесно може да се стигне до хиляди евро. Британският вестник Post, в сътрудничество с Crystal Ski Holidays, проведе проучване на най-достъпните европейски ски курорти, което включва 32 популярни дестинации в девет европейски държави (Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Андора, България, Норвегия и Финландия), които британците посещават най-често през зимата.

В топ 10 на най-достъпните ски курорти за възрастни и семейства са включени и италианските ски дестинации Соз, Сестриере, Червиния, Кронплак и Ла Туил. Що се отнася до семейните ски почивки, The Post сравни цените в Кранска гора в Словения. Тази дестинация падна от второ на четвърто място в списъка с най-достъпните семейни ски почивки. Цената на почивка за четиричленно семейство в Кранска гора тази година, според Британската поща, е 2117 британски паунда, или около 2480 евро.

Най-скъпите ски курорти се намират в Швейцария и Австрия, според проучване на British Post.

Най-евтините ски курорти за възрастни през 2026 г.:

Bardonecchia, Италия Боровец, България Geilo, Норвегия Банско, България Sauze, Италия Sestriere, Итали Le Corbiere, Франция Cervinia, Италия Kronplac, Италия La Thuile, Италия

Най-евтините семейни ски курорти през 2026 г.:

Passo Tonale, Италия Bardonecchia, Италия Банско, България Kranjska Gora, Словения Beitostelen, Норвегия Geilo, Норвегия Piha, Финландия Arinsal, Andorra Sestriere, Италия La Thuile, Италия

