OpenAI пуска ChatGPT Health, който може да анализира медицинска документация

OpenAI въведе в САЩ нова функция ChatGPT Health, която може да анализира медицински досиета на потребителите с цел да предоставя по-точни и персонализирани отговори. Инициативата обаче предизвика тревога сред защитници на личните данни, които предупреждават, че подобен инструмент повдига сериозни въпроси за поверителността на чувствителната здравна информация, пише ВВС.

Компанията насърчава потребителите да споделят свои медицински досиета, както и данни от приложения като MyFitnessPal, Apple Health и Peloton. Тази информация ще се използва за изготвяне на по-подходящи съвети, свързани със здравето и благополучието. OpenAI подчертава, че разговорите в ChatGPT Health ще се съхраняват отделно от останалите чатове и няма да бъдат използвани за обучение на моделите ѝ, като същевременно уточнява, че функцията не е предназначена за диагностика или лечение.

Андрю Крофорд от американската неправителствена организация „Център за демокрация и технологии“ заяви, че е от „ключово значение“ да има строги защитни механизми около здравните данни на потребителите. Според него, макар новите AI инструменти в здравеопазването да имат потенциал да овластяват пациентите и да подобряват резултатите, именно здравната информация е сред най-чувствителните лични данни и изисква особена защита.

Крофорд допълни, че компаниите за изкуствен интелект все по-активно търсят начини да персонализират услугите си, за да повишат тяхната стойност. По думите му, особено в контекста на интереса на OpenAI към рекламата като бизнес модел, е изключително важно разделението между здравните данни и останалата информация, която ChatGPT събира от разговори, да бъде напълно надеждно.

Според OpenAI над 230 милиона души всяка седмица задават въпроси на чатбота, свързани със здравето и благосъстоянието им. В публикация в блога си компанията посочва, че ChatGPT Health разполага с подобрени механизми за поверителност, а самата функция има за цел да допълва, а не да замества медицинските грижи.

Макар някои експерти, като Макс Синклер от Azoma, да определят старта на ChatGPT Health като повратен момент, който може да промени начина, по който хората получават здравна информация, остава неясно дали и кога услугата ще бъде достъпна във Великобритания, Швейцария и Европа. Именно в тези региони действат по-строги правила за защита на данните – нещо, което според критиците в САЩ липсва в достатъчна степен и може да изложи чувствителната здравна информация на реален риск.

