Бизнес Видео Подкаст 14 години доброволчество: Как „Да изчистим България заедно“ промени отношението към природата?

14 години доброволчество: Как „Да изчистим България заедно“ промени отношението към природата?

Борислава Кирилова

Тази година инициативата ще се проведе на 20 септември

Как възниква идеята за кампанията „Да изчистим България заедно“? Как се е развивала инициативата през годините от първото й издание досега? Забелязва ли се промяна в екологичното поведение на хората? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговарят Димана Банкова – мениджър на „Да изчистим България заедно“ и Диана Йорданова – мениджър „Корпоративни комуникации“ във „Фантастико Груп“, един от дългогодишните партньори на кампанията. Тази година инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 20 септември.

„Целта ни е да съберем максимално голям брой доброволци, за да свършим заедно възможно най-много добри дела. Мога да кажа, че основната ни мисия – да изчистим България заедно – вече се реализира, защото тенденцията показва, че след края на деня и през следващите дни ние обработваме данни от институциите и общините. Министерството на околната среда и водите също ни предоставя информация и когато обобщим тези данни, виждаме, че събраното количество отпадъци всяка година намалява“, заяви Димана Банкова.

Първо кренвирши, после омари: Как да стигнеш до високоплатена работа?

По думите й идеята за кампанията се е родила от желанието на bTV да покаже, че природата е ценен ресурс, който трябва да се пази и че могат да бъдат обединени хиляди доброволци в рамките на един ден, за да се направи нещо добро.

„Кампанията започна през 2011 година, първоначално в София, а от 2012-та прерасна в национална. Днес смело мога да я нарека най-голямата доброволческа акция в България. Целта ни е да съберем максимално много доброволци, които заедно да извършат максимално много добри дела. И мога да кажа, че тази цел се реализира, защото виждаме тенденция всяка година количеството събрани отпадъци да намалява – това е ясен знак за ефекта от кампанията“, допълни Банкова.

Учителят срещу ChatGPT: Как изкуственият интелект променя правилата в образованието?

От своя страна Диана Йорданова подчерта, че решението на „Фантастико Груп“ да се включи в инициативата е било лесно и естествено.

„Нашето партньорство започна от това, че и двете компании са социално отговорни към обществото и споделят еднакви ценности. Така вече седем години работим рамо до рамо и всяка година заедно реализираме нови инициативи. Не ни е било никак трудно да се включим. „Да изчистим България заедно“ отдавна е част от нашия годишен календар за доброволчество и вече е традиция за екипа ни“, обясни Йорданова.

Тя допълни, че кампанията не се изчерпва само с почистване – извършват се реновации, боядисване, засаждане на дървета, поставят се къщички за птици и се създават условия хората да се грижат за общите пространства.

„Тази година ще обновим изцяло един училищен коридор в столичното 100-но Основно Училище "Найден Геров“, където вече реновирахме класна стая за първокласниците“, посочи Йорданова.

Двете припомниха, че през 14-те години на кампанията са били подпомогнати хиляди хора в нужда.

Бум на фалшивите левове преди влизане в еврозоната. Как да разпознаем истинските?

„Бяхме заедно в Каравелово след наводненията… и никога няма да забравя емоцията, която изпитахме, влизайки в домовете на хората и помагайки им“, каза Банкова.

Тя сподели и за любимеца на кампанията – Зеленко, който, по нейните думи, е обожаван както от малки, така и от големи.

„Едно момченце толкова харесваше Зеленко – нашия талисман – че родителите му му ушиха същия костюм. И изведнъж гледаме – двама Зеленковци! Това са моментите, които остават“, допълни тя.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

