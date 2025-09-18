14 години доброволчество: Как „Да изчистим България заедно“ промени отношението към природата?

Тази година инициативата ще се проведе на 20 септември

Как възниква идеята за кампанията „Да изчистим България заедно“? Как се е развивала инициативата през годините от първото й издание досега? Забелязва ли се промяна в екологичното поведение на хората? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговарят Димана Банкова – мениджър на „Да изчистим България заедно“ и Диана Йорданова – мениджър „Корпоративни комуникации“ във „Фантастико Груп“, един от дългогодишните партньори на кампанията. Тази година инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 20 септември.

„Целта ни е да съберем максимално голям брой доброволци, за да свършим заедно възможно най-много добри дела. Мога да кажа, че основната ни мисия – да изчистим България заедно – вече се реализира, защото тенденцията показва, че след края на деня и през следващите дни ние обработваме данни от институциите и общините. Министерството на околната среда и водите също ни предоставя информация и когато обобщим тези данни, виждаме, че събраното количество отпадъци всяка година намалява“, заяви Димана Банкова.

По думите й идеята за кампанията се е родила от желанието на bTV да покаже, че природата е ценен ресурс, който трябва да се пази и че могат да бъдат обединени хиляди доброволци в рамките на един ден, за да се направи нещо добро.

„Кампанията започна през 2011 година, първоначално в София, а от 2012-та прерасна в национална. Днес смело мога да я нарека най-голямата доброволческа акция в България. Целта ни е да съберем максимално много доброволци, които заедно да извършат максимално много добри дела. И мога да кажа, че тази цел се реализира, защото виждаме тенденция всяка година количеството събрани отпадъци да намалява – това е ясен знак за ефекта от кампанията“, допълни Банкова.

От своя страна Диана Йорданова подчерта, че решението на „Фантастико Груп“ да се включи в инициативата е било лесно и естествено.

„Нашето партньорство започна от това, че и двете компании са социално отговорни към обществото и споделят еднакви ценности. Така вече седем години работим рамо до рамо и всяка година заедно реализираме нови инициативи. Не ни е било никак трудно да се включим. „Да изчистим България заедно“ отдавна е част от нашия годишен календар за доброволчество и вече е традиция за екипа ни“, обясни Йорданова.

Тя допълни, че кампанията не се изчерпва само с почистване – извършват се реновации, боядисване, засаждане на дървета, поставят се къщички за птици и се създават условия хората да се грижат за общите пространства.

„Тази година ще обновим изцяло един училищен коридор в столичното 100-но Основно Училище "Найден Геров“, където вече реновирахме класна стая за първокласниците“, посочи Йорданова.

Двете припомниха, че през 14-те години на кампанията са били подпомогнати хиляди хора в нужда.

„Бяхме заедно в Каравелово след наводненията… и никога няма да забравя емоцията, която изпитахме, влизайки в домовете на хората и помагайки им“, каза Банкова.

Тя сподели и за любимеца на кампанията – Зеленко, който, по нейните думи, е обожаван както от малки, така и от големи.

„Едно момченце толкова харесваше Зеленко – нашия талисман – че родителите му му ушиха същия костюм. И изведнъж гледаме – двама Зеленковци! Това са моментите, които остават“, допълни тя.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

