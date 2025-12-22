Песента, която направи Крис Рия богат и безсмъртен в музиката

Британският певец бе известен със своя характерен дрезгав глас

Британският певец и автор на песни Крис Рия, известен със своя характерен дрезгав глас, уникална техника на слайд китара и неизменно обичани хитове, почина на 74-годишна възраст, съобщава BBC.

Рия оставя богато музикално наследство 25 студийни албума, продадени над 30 милиона копия и любими песни, които продължават да звучат по целия свят.

Песента, която го направи богат

Крис постига ранен успех още в края на 70-те и 80-те години с песни като „Fool (If You Think It’s Over)“, която достига до високите места в Billboard Hot 100 и му носи международно признание. По-късно затвърждава статута си на звезда с песни като „On the Beach”, но има едно парче, което окончателно циментира славата му и му носи огромно богатство през годините. Това е емблематичната коледна песен „Driving Home for Christmas”.

Издадена през 1988 г., песента първоначално не е замислена като глобален хит. С времето обаче тя се превръща в една от най-обичаните коледни класики във Великобритания и по света. Всяка година, с настъпването на празничния сезон, „Driving Home for Christmas“ неизменно се завръща в радио ефира, телевизионните програми и стрийминг платформите.

Именно тази ежегодна популярност превръща песента в златна мина от авторски възнаграждения. Според музикалната индустрия, коледните хитове са сред най-печелившите произведения, а парчето на Рий генерира милиони долари приходи през десетилетията. Нетното му състояние се оценява на около 8 милиона долара, според Celebrity Net Worth.

Рия беше известен и с влиянието си в жанра, съчетавайки блус, рок и мелодични елементи, и остава един от най-уважаваните британски артисти на своето поколение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN