Европейска страна отбеляза рекорден ръст на туристи

Кипър отбеляза рекорден ръст на туристите за последните месеци. Само през август приходите достигат 581,8 милиона евро – почти с 14% повече в сравнение с миналата година. За периода от януари до август общите приходи възлизат на 2,47 милиарда евро, което представлява ръст от 16,5% спрямо същия период на 2024 г., предава БГ НЕС.
Броят на туристите също бележи значителен напредък. През август островът е посрещнал 602 000 посетители, докато през същия месец на миналата година те са били 555 000, съобщава в. „Катимерини“.
Освен че туристите идват повече, те и харчат повече. Средните разходи на човек достигат 966 евро. Британците, които съставляват най-голямата група с 32% от всички пристигащи, отделят средно по около 113 евро дневно. На второ място са израелците, които харчат по 152 евро на ден, а след тях се нареждат поляците с 96 евро дневни разходи.
Хотелите и курортите на острова отчитат впечатляваща заетост. Според президента на Панкиприйската федерация на собствениците на съоръжения за отдих Неофитос Трасивулу, голяма част от хотелите са поддържали над 80% запълняемост през септември и октомври – нещо, което носи стабилност и увереност на сектора след активния летен сезон.
Трасивулу акцентира върху необходимостта от продължаване на програмите за подкрепа на туристическите предприятия и служителите, за да се гарантира запазването на работните места и нормалната дейност през по-слабите зимни месеци.
Заместник-министърът на туризма Костас Кумис също отбеляза, че първите девет месеца на годината са били най-успешните в историята на кипърския туризъм – доказателство за стабилния растеж и доброто управление на сектора.
