1 USD
1.69336 BGN
Петрол
63.89 $/барел
Bitcoin
$110,271.0
Последвайте ни
1 USD
1.69336 BGN
Петрол
63.89 $/барел
Bitcoin
$110,271.0
Свят Европейска страна отбеляза рекорден ръст на туристи

Европейска страна отбеляза рекорден ръст на туристи

bTV Бизнес екип

Само през август са посрещнати 602 000 посетители

Кипър отбеляза рекорден ръст на туристите за последните месеци. Само през август приходите достигат 581,8 милиона евро почти с 14% повече в сравнение с миналата година. За периода от януари до август общите приходи възлизат на 2,47 милиарда евро, което представлява ръст от 16,5% спрямо същия период на 2024 г., предава БГ НЕС. 

Снимка: iStock

Броят на туристите също бележи значителен напредък. През август островът е посрещнал 602 000 посетители, докато през същия месец на миналата година те са били 555 000, съобщава в. Катимерини“.

По-скъпо ли излиза да караш ски в България, отколкото в топ курорт в Италия?

Освен че туристите идват повече, те и харчат повече. Средните разходи на човек достигат 966 евро. Британците, които съставляват най-голямата група с 32% от всички пристигащи, отделят средно по около 113 евро дневно. На второ място са израелците, които харчат по 152 евро на ден, а след тях се нареждат поляците с 96 евро дневни разходи.

Хотелите и курортите на острова отчитат впечатляваща заетост. Според президента на Панкиприйската федерация на собствениците на съоръжения за отдих Неофитос Трасивулу, голяма част от хотелите са поддържали над 80% запълняемост през септември и октомври нещо, което носи стабилност и увереност на сектора след активния летен сезон.

Снимка: Pexels

Трасивулу акцентира върху необходимостта от продължаване на програмите за подкрепа на туристическите предприятия и служителите, за да се гарантира запазването на работните места и нормалната дейност през по-слабите зимни месеци.

Заместник-министърът на туризма Костас Кумис също отбеляза, че първите девет месеца на годината са били най-успешните в историята на кипърския туризъм доказателство за стабилния растеж и доброто управление на сектора. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата