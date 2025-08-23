10-те най-добри европейски държави за чуждестранни предприемачи през 2025 г.

Защо Европа привлича новото поколение предприемачи?

Мечтаете да излезете от рамката на традиционното работно време и да стартирате собствен бизнес зад граница? Старият континент продължава да бъде предпочитан избор за експатите, а международният застраховател William Russell показва къде шансовете за успех са най-големи.

Анализът обхваща десет европейски държави и шест равнопоставени критерия – плътност на стартъпите, едногодишна преживяемост, обем на рисковия капитал, инфраструктура от споделени работни пространства, участие на работната сила и брой милиардери-основатели. Всеки показател получава оценка от 0 до 10 на процентилен принцип, а средната стойност формира крайната "оценка за експат предприемач". Данните са актуални към 15 май 2025 г. и произхождат от Световната банка, ОИСР, Dealroom, Coworker и Forbes.

Кои държави попадат в Топ 10?

10. Белгия

Оценка: 5,97/10

С преживяемост от 93,8 % и рисков капитал за 182,7 млн. паунда (≈ 247,9 млн. долара) Белгия предлага стабилна среда, но ниското участие на работната сила (45,38 %) и сложното наемане могат да забавят растежа. „Относително високите разходи за труд и регионалните различия на пазара“ могат да "забавят наемането", посочва маркетинговият директор на William Russell Уилям Купър. Въпреки това централното разположение остава силен трамплин към Европейския съюз.

9. Люксембург

Оценка: 6,08/10

С 10,5 споделени офиса на 100 000 души херцогството е лидер по коворкинг плътност. Обемът на VC е скромен – 15,75 млн. паунда (≈ 21,3 млн. долара), но „позицията в сърцето на Европа и многоезичната работна сила“ компенсират, казва Купър. „Екосистема, създадена за гъвкавост и скорост, а не за мащабни операции.“

8. Естония

Оценка: 6,08/10

С 24,32 нови фирми на 1 000 души Естония оглавява континента по плътност на стартъпите. Причината според Купър – програмата e-Residency и "облекчената онлайн администрация", която „премахва триенето за местни и чуждестранни основатели“.

7. Исландия

Оценка: 6,13/10

Снимка: iStock

Темпът на създаване е 12,07 на 1 000 работници, но преживяемостта е най-ниска във водещата десетка – 73,5 %. "Размерът и изолацията" на страната вероятно стоят зад високия отлив, смята Купър.

6. Норвегия

Снимка: Getty Images/iStock

Оценка: 6,29/10Въпреки ограничен частен VC – 41,25 млн. паунда (≈ 55 млн. долара) – стабилният трудов пазар и „иновационните грантове от местните власти" държат Норвегия в горната половина на класацията.

5. Кипър

Оценка: 6,77/10

Снимка: Стефани Боова

С 12,79 нови фирми на 1 000 души и преживяемост 87,8% Кипър е високопроизводителна среда, но ниските нива на VC принуждават основателите да "разчитат на чужди инвестиции или бутстрап", предупреждава Купър.

4. Швейцария

Оценка: 7,37/10

Снимка: Getty Images/iStock

Високи нива на рисков капитал и богат набор от инвеститори компенсират по-ниската преживяемост (82 %). „Високите разходи за живот и сложните регулации могат да съкратят пистата на бизнеса“, отбелязва Купър.

3. Нидерландия

Оценка: 7,47/10

Снимка: Християн Пенев

С 57,7 % участие на работната сила и преживяемост 95,7% страната компенсира относително ниската плътност на нови компании (3,43). Амстердам остава магнит за таланти и инвестиции.

2. Швеция

Оценка: 8,01/10

Снимка: iStock

Рекордната преживяемост от 97,1 % се подкрепя от "силни държавни субсидии, данъчни стимули за НИРД и връзка между университети и индустрия", казва Купър. Безопасната социална мрежа намалява личния риск за основателите.

1. Великобритания

Оценка: 8,66/10

Снимка: Getty Images / iStock

Британските стартъпи са привлекли над 3,15 млрд. паунда (≈ 4,22 млрд. долара) VC, имат 18,62 нови фирми на 1 000 работници и преживяемост 89,2 %. "Високата плътност, силната преживяемост и големият брой милиардери-основатели" гарантират първото място, подчертава Купър.

