В наша съседка може да купите семейна къща за 17 хиляди евро

Ето къде са те и какво се предлага

Това са къщи извън градските зони на Сърбия, които са достъпни и разположени в естествена среда. Ето три такива къщи, които в момента се продават на цени между 17 000 и 45 000 евро, които могат да бъдат идеален дом или убежище за уикенда.

И трите къщи са разположени в села или по-малки градове, далеч от градския шум и ежедневната суматоха. Това, което ги обединява, е възможността да осигурят спокоен семеен живот, повече пространство, отколкото бихте имали в апартамент, както и градини, които ви позволяват да отглеждате плодове или просто да се наслаждавате на зеленината. Независимо дали търсите място за преместване или просто бягство за уикенда от града, тези домове са чудесна алтернатива.

Къща в Матарушка Баня

В Матарушка Баня, само на два километра от центъра, се продава функционална семейна къща с площ от 120 квадратни метра, с просторен парцел от 15 акра, пише Kurir.rs.

Тази евтина къща е легализирана, регистрирана и построена с масивни материали. Изолацията и фасадата са направени, а сградата има пълна инфраструктура - електричество, вода, подово отопление и асфалтов път.

Имотът може да се нанесе веднага и се продава с цялото имущество, ако е възможно.

Цената е 45 000 евро.

Къща близо до Кикинда

В тихото селище Мокрин, в община Кикинда, се продава просторна семейна къща от 155 квадратни метра, върху парцел от 1550 квадратни метра.

Този имот предлага идеални условия за спокоен живот в Банатската равнина, далеч от градската суматоха, но в непосредствена близост до всички основни удобства, които Кикинда предлага.

Къщата е регистрирана, без никакви задължения и готова за нанасяне. Разполага с всички необходими връзки - електричество, вода и газ, което позволява комфортно живеене или потенциална инвестиция.

Цената на имота е 17 000 евро.

Къща в Зренянин

В околностите на Зренянин се продава къща от 112 квадратни метра с просторен двор, овощна градина и всички връзки, на цена от 27 000 евро.

Имотът е регистриран и е разположен върху парцел от 10 ара, върху който има около 120 различни овощни дървета в стадий на плододаване — истински малък оазис за любителите на природата, самодостатъчността и здравословния начин на живот.

Дворът от 500 квадратни метра предлага много място за семейни събирания, градинарство или релакс.

Както собственикът Властимир заявява в публикацията си във Facebook група, къщата е снабдена с електричество, вода, септична яма, инсталиран газ и кабелна телевизия. Разполага с функционална баня и кабелна телевизия. Разполага с функционална баня и допълнителни стаи, които позволяват комфортен живот или престой през уикенда. Важно е да се отбележи, че няма задължения.

