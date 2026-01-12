Не Маями или Дубай - този европейски град е най-желаният за инвестиции в недвижими имоти

Цените на квадратен метър достигат 13 000 евро

Испания отново е в центъра на световното внимание, но този път не заради модата, гастрономията или нощния живот. Последният Barnes Global Property Handbook 2025 ясно показва: сърцето на пазара на луксозни недвижими имоти днес бие в Мадрид. Дискретна, елегантна и уверена, испанската столица зае първо място, оставяйки зад себе си адреси като Дубай, Маями или Монако.

В тазгодишния доклад Мадрид скочи с цели три позиции и изненада пазара с перфектен баланс между бизнес възможности и качество на живот. Именно тази комбинация - силна международна бизнес сцена, високо ниво на сигурност, приятен климат и изключително развита инфраструктура, позиционира града като нова дестинация за „безопасно убежище“ за световния елит. Добавете към това богато културно предложение, върхова гастрономия и космополитен дух и получавате град, който завладява не шумно, а в дългосрочен план, пише Luxlife.

Цени на квадратен метър достигат 13 000 евро

Що се отнася до адреси, които диктуват престиж, фокусът е ясно определен. Саламанка, Хустисия, Шамбери, Чамартин и Кортес се считат за най-желаните квартали, където цените достигат до 13 000 евро на квадратен метър. Кортес се откроява особено, който само за една година регистрира впечатляващото 30-процентно увеличение на стойността - цифра, която говори много за търсенето и инвестиционния потенциал, пише Kurir.rs.

Зад Мадрид, но този път в сянка, се наредиха Дубай и Маями, следвани от Монако, Милано и Париж. Челната десетка се затваря от Ню Йорк, Лондон, Рим и американския Остин, който все по-често се появява на картата на луксозните инвестиции.

2025 година ясно показва, че Европа не само е в крак с „по-младите“ пазари, но по изтънченост, стабилност и дългосрочна стойност - суверенно ги превъзхожда. А Мадрид? Той не иска титлата най-шумният град на лукса. Достатъчно му е да бъде - най-желаният.

