BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1642 BGN
Петрол
61.95 $/барел
Bitcoin
$92,105.4
Последвайте ни
1 USD
1.1642 BGN
Петрол
61.95 $/барел
Bitcoin
$92,105.4
Недвижими имоти Не Маями или Дубай - този европейски град е най-желаният за инвестиции в недвижими имоти

Не Маями или Дубай - този европейски град е най-желаният за инвестиции в недвижими имоти

Десислава Боцева

Цените на квадратен метър достигат 13 000 евро

Испания отново е в центъра на световното внимание, но този път не заради модата, гастрономията или нощния живот. Последният Barnes Global Property Handbook 2025 ясно показва: сърцето на пазара на луксозни недвижими имоти днес бие в Мадрид. Дискретна, елегантна и уверена, испанската столица зае първо място, оставяйки зад себе си адреси като Дубай, Маями или Монако.

В тазгодишния доклад Мадрид скочи с цели три позиции и изненада пазара с перфектен баланс между бизнес възможности и качество на живот. Именно тази комбинация - силна международна бизнес сцена, високо ниво на сигурност, приятен климат и изключително развита инфраструктура, позиционира града като нова дестинация за „безопасно убежище“ за световния елит. Добавете към това богато културно предложение, върхова гастрономия и космополитен дух и получавате град, който завладява не шумно, а в дългосрочен план, пише Luxlife.

България е трета в ЕС по годишен ръст на цените на жилищата през третото тримесечие

Цени на квадратен метър достигат 13 000 евро

Що се отнася до адреси, които диктуват престиж, фокусът е ясно определен. Саламанка, Хустисия, Шамбери, Чамартин и Кортес се считат за най-желаните квартали, където цените достигат до 13 000 евро на квадратен метър. Кортес се откроява особено, който само за една година регистрира впечатляващото 30-процентно увеличение на стойността - цифра, която говори много за търсенето и инвестиционния потенциал, пише Kurir.rs.

Въпреки растящите цени на имотите, кв. м. у нас е сред най-евтините на Балканите

Зад Мадрид, но този път в сянка, се наредиха Дубай и Маями, следвани от Монако, Милано и Париж. Челната десетка се затваря от Ню Йорк, Лондон, Рим и американския Остин, който все по-често се появява на картата на луксозните инвестиции. 

2025 година ясно показва, че Европа не само е в крак с „по-младите“ пазари, но по изтънченост, стабилност и дългосрочна стойност - суверенно ги превъзхожда. А Мадрид? Той не иска титлата най-шумният град на лукса. Достатъчно му е да бъде - най-желаният.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата