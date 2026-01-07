Жилищата в Северна Македония са поскъпнали с 25%

Предвидено е изграждането на 1177 нови апартамента

През последното тримесечие на 2025 г. цените на недвижимите имоти в Северна Македония са се повишили с 25% на годишна база и с 3,2% спрямо предходния месец. Това показват данни на Народната банка на Северна Македония, цитирани от агенция МИА, предава БТА.

Снимка: iStock

В предходното, трето тримесечие на 2025 г., цените на жилищата също са отчели значително увеличение от 25,1 на сто на годишна база. Това се случва след ръст от 19,5 процента през първото тримесечие и 19,9 процента през второто тримесечие на същата година.

Андрея Серафимовски от Сдружението за строителство, индустрия на строителните материали и неметали към Стопанската камара на Северна Македония коментира пред МИА, че през 2025 г. цените на строителните материали са се стабилизирали. По думите му, през настоящата година се очаква и стабилизиране на цените на апартаментите. Това развитие може да донесе известно успокояване на пазара. Очакванията са за по-предсказуема ценова среда.

Серафимовски допълни, че се предвижда увеличение на предлагането на жилища. Според него надеждите са 2026 г. да остане в историята като годината, в която предлагането ще се изравни с търсенето. Той също така изрази очакване, че строителната активност през 2026 г. няма да бъде по-ниска в сравнение с 2025 г. По думите му, обемът на новото строителство ще се запази на високи нива.

Последните данни на Държавния статистически институт, публикувани през октомври миналата година, показват, че от общо 446 издадени разрешителни за строеж, 289 или 63,8% са за обекти от високото строителство. Освен това е предвидено изграждането на 1177 нови апартамента.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN