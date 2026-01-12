Къща, построена за 7 дни, но не е сглобяема: Може ли това да е отговорът на жилищната криза?

Вижте как изглежда интериора

Липсата на достъпни и финансово приемливи жилища се превърна в едно от ключовите предизвикателства пред съвременните общества. Покачващите се цени на недвижимите имоти, ограничените пространствени ресурси и нарастващият натиск върху градската среда принуждават градовете по света да търсят нови, по-бързи и по-устойчиви строителни решения.

В този контекст технологии като 3D печата в строителството вече не са футуристичен експеримент, а все по-често се налагат като реалистична алтернатива на класическото строителство. Един от най-интересните примери идва от Люксембург, който от години е изправен пред сериозен недостиг на жилища.

Люксембург и проблемът с жилищата

Според оценките страната се нуждае от около 7000 нови жилищни единици годишно, но се строят само около 3600. Особено проблематична е липсата на обществени и достъпни апартаменти, от които годишно се реализират по-малко от 200. Същевременно в рамките на съществуващите селища има редица малки, останали парцели - тесни, неправилни или неудобно разположени - които обикновено се считат за негодни за класическо строителство.

Именно тези „отписани“ парцели са обект на проектът Tiny House LUX, задавайки един прост, но решаващ въпрос: Могат ли подобни пространства да се превърнат в източник на компактни, висококачествени жилища, които позволяват на хората да останат да живеят в своите общности?

Първата 3D принтирана къща

Проектът е иницииран от архитекта Буяр Хасани от архитектурното бюро ODA, в тясно сътрудничество с община Нидеранвен. Целта не е била да се създаде временно или експериментално съоръжение, а постоянна къща, която отговаря на всички национални статични и енергийни стандарти и може да бъде доставена бързо. Още от самото начало екипът избира 3D печат на бетон на строителната площадка като метод на строителство, поради неговата прецизност, бързина и възможността за рационално използване на материалите.

За да реализират архитектурната идея на практика, ODA Architects си партнира с ICE Industrial Services и нейното подразделение Coral Construction Technologies, специализирано в автоматизирано строителство. Coral превърна архитектурния модел в дигитален запис, който роботизираната система може точно да разпечата на място, създавайки пряка връзка между дизайна и изпълнението.

Първият пилотен проект е разположен на дълга, тясна строителна площадка в края на жилищен район в Нидеранвен. Парцелът е с ширина 3,5 метра и дълбочина 17,7 метра, което дава на къщата нетна използваема площ от само 47 квадратни метра.

Планът на етажа е организиран по ясно определена надлъжна ос, което поддържа визуалния поток на пространството от входа до задната част на къщата. Зоните за съхранение, мебели и обслужване са разположени по страничните стени, което създава впечатление за по-голям простор въпреки много компактните размери.

Иновация

Проектът носи и важни технически иновации. Това е първата 3D принтирана жилищна къща в Люксембург, изработена от бетон с местен агрегат, но също така и първата, отпечатана върху дървена подова платформа с винтови основи, вместо класически бетонни основи. Подобно решение намалява общата маса на сградата, количеството земни работи и позволява по-лесен бъдещ демонтаж или преместване на къщата.

Самият процес на 3D печат отне около седмица, докато цялата къща, включително довършителните работи, беше завършена за приблизително четири седмици. По време на боядисването на стените бяха интегрирани и някои технически елементи, като ниша за душ или място за вградена тоалетна, което допълнително намалява нуждата от последващи интервенции, рязане и корекции.

Горната конструкция на къщата е изработена от дърво, включително носещата рамка и покрив, докато изолационните и структурните слоеве са изцяло на минерална основа, без синтетични компоненти. На покрива са монтирани слънчеви панели, които осигуряват електричество за къщата и системата за подово отопление, а прозорците с южно изложение позволяват пасивни слънчеви печалби и намаляват нуждата от допълнително отопление.

