Европейска столица забрани публичните реклами за месо и горива

Целта е не да се ограничи изборът на хората, а да се намали влиянието на големите компании върху потребителските решения

Амстердам стана първата столица в света, която въведе забрана за публични реклами както на месо, така и на продукти, свързани с изкопаеми горива. От 1 май реклами за бургери, бензинови автомобили и авиокомпании бяха премахнати от билбордове, трамвайни спирки и метростанции. Според местните власти целта на тази мярка е градската среда да отразява екологичните приоритети на управлението, предава ВВС.

Амбицията е холандската столица да постигне въглеродна неутралност до 2050 г., като същевременно жителите намалят наполовина консумацията на месо. „Климатичната криза е изключително спешна“, подчертава Анеке Веенхоф, като поставя въпроса защо общината трябва да печели от реклами, които противоречат на собствените ѝ политики. Според нея много хора не разбират логиката обществени пространства да се използват за насърчаване на поведение, срещу което се води активна политика.

Подобна позиция изразява и Анке Бакер от Партията за животните, която стои зад инициативата. Тя отхвърля критиките, че мерките са прекалено контролиращи, и подчертава, че целта е не да се ограничи изборът на хората, а да се намали влиянието на големите компании върху потребителските решения. Според нея премахването на постоянните визуални стимули може да ограничи импулсивните покупки и да промени възприятието за евтиното месо и пътуванията с високи въглеродни емисии като желан начин на живот. Макар месните реклами да заемат едва около 0,1% от външния рекламен пазар в града, спрямо около 4% за изкопаеми горива, политическият сигнал е ясен.

Решението среща критики от индустрията. Холандската асоциация на месопроизводителите го определя като нежелан опит за влияние върху потребителското поведение и подчертава, че месото осигурява важни хранителни вещества. От своя страна туристическият сектор също реагира негативно, като заявява, че ограниченията върху рекламирането на пътувания със самолет променят търговската свобода.

Амстердам не е първият в този процес – още през 2022 г. градът Харлем обяви подобна забрана, която влезе в сила през 2024 г., а впоследствие и други нидерландски градове като Утрехт и Наймеген предприеха сходни мерки. В международен план градове като Единбург, Шефилд, Стокхолм и Флоренция също ограничават рекламите на изкопаеми горива, а Франция дори има национална забрана. Активистите се надяват този модел да бъде възприет и другаде.