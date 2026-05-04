Авиокомпанията, която фалира заради кризата с горивата

Много притежатели на билети са били в затруднено положение

Нискобюджетната америиканска авиокомпания Spirit Airlines офицциално прекрати дейността си, след като не успя да осигури спасителен заем от 500 млн. долара от администрацита на Тръмп, пише BBC.

Компанията водеше преговори с правителството за зам, който би я спасил от фалит. Но дискусиите се провалиха и превозвачът обяви, че е организирано прекратяване на дейността. Това включваше отмяна на всичките му полети, оставяйки много пътници и работници блокирани.

Spirit се възстановяваше от второто си обявяване на фалит през последните години преди войната между САЩ и Израел в Иран, но произтичащият от това скок в цените на реактивното гориво я тласна на ръба на фалита.

В изявлението си главният изпълнителен директор на Spirit, Дейв Дейвис, заяви: „През март 2026 г. постигнахме споразумение с нашите облигационери относно план за преструктуриране, който би ни позволил да се превърнем в бизнес с потенциал за развитие.“

„Внезапното и продължително покачване на цените на горивата през последните седмици обаче в крайна сметка не ни остави друга алтернатива, освен да се стремим към организирано прекратяване на дейността на компанията.“

Крахът на авиокомпанията е толкова внезапна, че остави много притежатели на билети в затруднено положение.

Разходите за гориво могат да достигнат 40% от разходите на една авиокомпания, а цената на самолетното гориво се е удвоила от началото на ударите на САЩ и Израел в края на февруари. Някои авиокомпании съкратиха полетите , а други увеличиха цените на билетите, за да се справят с увеличението на разходите. Същевременно ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че Европа може да остане без гориво за реактивни двигатели само за шест седмици.