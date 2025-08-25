Следващият ви брокер може да е тийнейджър

Младите агенти се борят с възрастови стереотипи

Тони Мармо решава да изкара брокерски лиценз, за да помогне на приятеля си да купи жилище, но бързо открива, че е открила своето поприще. „Истинският предприемач не се нуждае от колеж, за да бъде предприемач“, казва 24-годишната нюджърсийка, която днес разчита на аудитория от над 40 000 последователи в TikTok, за да намира клиенти. Нейната енергична и откровена натура се вписва по-добре в продажбите на имоти, отколкото в недовършеното ѝ обучение по международен бизнес или в кратката ѝ кариера като фризьор.

Според профила на Националната асоциация на брокерите на имоти (NAR) за 2024 г. типичният американски брокер е 55-годишна бяла жена с висше образование и собствен дом. Мармо е пълната противоположност – и не е единствената.

Защо дипломата вече не е задължителна?

Снимка: Getty Images

Разочарованието от възвръщаемостта на висшето образование расте. Проучване на Gallup от 2025 г. показва, че едва 42% от американците имат „голямо“ или „значително“ доверие в колежите срещу 57% през 2015 г. Същевременно студентската задлъжнялост на средностатистическия представител на Gen Z достига 23 000 долара, а записванията във висши училища са намалели с 8,5% спрямо пика от 2010 г.

Когато кариери в софтуерното инженерство, консултирането и маркетинга започват да се свиват заради автоматизацията, част от младите обръщат поглед към лицензирани професии като недвижимите имоти или застраховането – области, които изискват седмици, а не години обучение.

Какво печелят младите от лиценза вместо диплома?

Снимка: Getty Images

„Има пряка връзка между усилието и доходите, а това рядко съществува в белите якички“, отбелязва Блейк Гарет, главен изпълнителен директор на онлайн платформата за курсове Aceable. Половината от курсистите на компанията са под 30 години.

Според NAR делът на брокерите под 30 г. се е увеличил от 1% на 4% през 2024 г. и се задържа на 3% през 2025 г. В застраховането средната възраст на собствениците на агенции е 55 г., а 22% са на 66 г. или повече – индикация за предстоящо пенсиониране и потенциален вакуум, който младите могат да запълнят.

За поколение, което асоциира финансовата сигурност със среден доход от около 200 000 долара, перспективата да се печели без таван е примамлива. За сравнение, средната заплата на застрахователен агент в САЩ е 60 000 долара, а медианната за брокер на имоти – близо 58 000 долара.

Социалните мрежи

Платформи като TikTok придават блясък на застраховането и недвижимите имоти. Млади агенти публикуват клипове, в които печалбите им за деня се изписват на екрана: „Сряда – 0 долара, четвъртък – 3000 долара“. Тони Мармо обикаля „естетични“ кухни и обяснява на зрителите, че банята е перфектна за „get ready with me“ видеа. Някои по-възрастни брокери критикуват стила ѝ, но тя твърди, че клиентите ѝ го приемат, защото усещат автентичност: „Ако можеш да подкрепиш думите си със знание, хората ти вярват.“

Може ли изкуственият интелект да измести брокерите?

Снимка: Getty Images

Над 60% от випуск 2025, запознати с AI инструментите, се притесняват за кариерните си перспективи, сочи изследване на Handshake. Засега обаче автоматизацията застрашава по-скоро технологичните, отколкото клиентските професии. „Застраховането е бизнес на взаимоотношенията“, подчертава Джейми Бехаймър от асоциацията Big "I". AI помага при документи, но не може да отвори врата на оглед или да поднесе пресни сладки на купувачите.

Кейти Кени използва AI, за да подготви виртуални рендери и маршрутите за огледи, но е категорична: „AI не може да преговаря с агента на продавача. Харесва ми, че доходите ми зависят само от труда, който положа.“

Кой печели от промяната?

Младите агенти се борят с възрастови стереотипи, но наваксват със социални умения, дигитална грамотност и гъвкави стратегии. С настъпващите пенсионирания в традиционно "побелели" сектори, Gen Z вижда възможност да се утвърди бързо – без да трупа дипломи и дългове.

В свят, където AI може да напише имейл, но не и да върне ключ при оглед, лицензираните професии се очертават като устойчив път за новото поколение предприемачи.

