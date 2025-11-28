BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
Последвайте ни
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
Технологии Кои са най-използваните социални мрежи за 2025 година?

Кои са най-използваните социални мрежи за 2025 година?

bTV Бизнес екип

През 2025 г. активните потребители на социалните медии достигат 5,04 милиарда души

Социалните мрежи вече не са просто място за споделяне те се превърнаха в бизнес платформа, инструмент за брандиране, обслужване на клиенти и разказване на истории. И макар мнозина да очакват промяна в лидерството, Facebook продължава да оглавява класациите с 3,07 милиарда месечни активни потребители, следван от YouTube с 2,9 милиарда и WhatsApp с 2,8 милиарда. 

Снимка: Getty Images/iStock

През 2025 г. активните потребители на социалните медии достигат 5,04 милиарда души, или 62,3% от населението на планетата, като ръстът от 5,6% означава 266 милиона нови акаунта само за година. Средният човек използва около 6,7 платформи дневно и прекарва 2 часа и 26 минути в социалните мрежи, при това почти изцяло през смартфон, показват данни на Тekrevol. Десктоп потребителите вече са рядкост, сравними с хората, които все още купуват DVD-та. 

Поколение Z живее в TikTok, Snapchat и Instagram, разчитайки на визуални и бързи формати, като над 67% от тях активно използват TikTok. Милениалите остават най-гъвкави едновременно във Facebook, Instagram и YouTube, където консумират дългоформатно съдържание. Поколение X и бумърите продължават да държат Facebook като основна платформа (71% в САЩ), а YouTube и WhatsApp са също значими за тях. Половите и доходните статистики добавят нови нюанси: TikTok и Instagram са с лек превес на женската аудитория, докато LinkedIn е по-популярен сред мъжете на 30–49 г. Градските потребители гравитират към Instagram, TikTok и X, докато селските остават лоялни към Facebook. Не е случайно, че маркетолозите вече питат не Кое е най-популярното приложение?“, а Кое е най-популярното приложение за моята целева група?“.

Снимка: Getty Images/iStock

2025 г. е и година на възходящи нишови платформи. Lemon8, собственост на ByteDance, комбинира естетиката на Instagram и Pinterest и вече има над 50 милиона изтегляния и 15 милиона MAU. BeReal продължава да налага автентичността със 23 милиона дневни активни потребители и ръст от 44%. Threads бележи впечатляващо завръщане с над 160 милиона MAU и 35% ръст в ангажираността, а Hive Social набира популярност със своя ретро стил. Mastodon също расте стабилно – 11,7 милиона MAU и засилен интерес към децентрализираните мрежи. Междувременно TikTok остава шампион по дневно прекарано време – 58 минути, следван от Instagram с 52 и Facebook с 38. А ангажираността се измества към кратките видеа (70% от активността) и частната комуникация, като все повече взаимодействия минават през директни съобщения. 

ЕС може да наложи глоба на платформата X - какви са причините?

Що се отнася до растежа, TikTok продължава да изпреварва конкуренцията с +14% ръст и 1,8 милиарда потребители, докато Threads впечатлява с +63% и 285 милиона MAU. BeReal също укрепва с +27% и 90 милиона потребители. За разлика от тях X (бивш Twitter) продължава да губи позиции, спадайки до 368 милиона MAU, а Facebook отчита намаление сред младите (–10% при възраст 18–24 г.). Snapchat също усеща натиск от TikTok и Instagram. В този контекст става ясно, че през 2025 г. успехът на социалните платформи не се измерва само с големи числа, а с растеж, ангажираност и способността им да задържат аудиторията си. И докато Facebook все още владее глобалната сцена, бъдещето на най-младите потребители ясно се очертава между TikTok, Instagram и техните все по-кратки, по-динамични формати.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата