Кои са най-използваните социални мрежи за 2025 година?

Социалните мрежи вече не са просто място за споделяне – те се превърнаха в бизнес платформа, инструмент за брандиране, обслужване на клиенти и разказване на истории. И макар мнозина да очакват промяна в лидерството, Facebook продължава да оглавява класациите с 3,07 милиарда месечни активни потребители, следван от YouTube с 2,9 милиарда и WhatsApp с 2,8 милиарда.

През 2025 г. активните потребители на социалните медии достигат 5,04 милиарда души, или 62,3% от населението на планетата, като ръстът от 5,6% означава 266 милиона нови акаунта само за година. Средният човек използва около 6,7 платформи дневно и прекарва 2 часа и 26 минути в социалните мрежи, при това почти изцяло през смартфон, показват данни на Тekrevol. Десктоп потребителите вече са рядкост, сравними с хората, които все още купуват DVD-та.

Поколение Z живее в TikTok, Snapchat и Instagram, разчитайки на визуални и бързи формати, като над 67% от тях активно използват TikTok. Милениалите остават най-гъвкави – едновременно във Facebook, Instagram и YouTube, където консумират дългоформатно съдържание. Поколение X и бумърите продължават да държат Facebook като основна платформа (71% в САЩ), а YouTube и WhatsApp са също значими за тях. Половите и доходните статистики добавят нови нюанси: TikTok и Instagram са с лек превес на женската аудитория, докато LinkedIn е по-популярен сред мъжете на 30–49 г. Градските потребители гравитират към Instagram, TikTok и X, докато селските остават лоялни към Facebook. Не е случайно, че маркетолозите вече питат не „Кое е най-популярното приложение?“, а „Кое е най-популярното приложение за моята целева група?“. Снимка: Getty Images/iStock

2025 г. е и година на възходящи нишови платформи. Lemon8, собственост на ByteDance, комбинира естетиката на Instagram и Pinterest и вече има над 50 милиона изтегляния и 15 милиона MAU. BeReal продължава да налага автентичността със 23 милиона дневни активни потребители и ръст от 44%. Threads бележи впечатляващо завръщане с над 160 милиона MAU и 35% ръст в ангажираността, а Hive Social набира популярност със своя ретро стил. Mastodon също расте стабилно – 11,7 милиона MAU и засилен интерес към децентрализираните мрежи. Междувременно TikTok остава шампион по дневно прекарано време – 58 минути, следван от Instagram с 52 и Facebook с 38. А ангажираността се измества към кратките видеа (70% от активността) и частната комуникация, като все повече взаимодействия минават през директни съобщения.

Що се отнася до растежа, TikTok продължава да изпреварва конкуренцията с +14% ръст и 1,8 милиарда потребители, докато Threads впечатлява с +63% и 285 милиона MAU. BeReal също укрепва с +27% и 90 милиона потребители. За разлика от тях X (бивш Twitter) продължава да губи позиции, спадайки до 368 милиона MAU, а Facebook отчита намаление сред младите (–10% при възраст 18–24 г.). Snapchat също усеща натиск от TikTok и Instagram. В този контекст става ясно, че през 2025 г. успехът на социалните платформи не се измерва само с големи числа, а с растеж, ангажираност и способността им да задържат аудиторията си. И докато Facebook все още владее глобалната сцена, бъдещето на най-младите потребители ясно се очертава между TikTok, Instagram и техните все по-кратки, по-динамични формати.

