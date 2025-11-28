Ryanair спира програмата за отстъпки „Prime“

Вместо поставената цел от 250 000 клиенти, към програмата са се присъединили едва 55 000 души

Най-големият европейски превозвач на директни полети Ryanair прекратява своята отстъпкова програма Ryanair Prime, въведена едва през април, след като моделът се оказва икономически неизгоден. Компанията официално съобщи, че абонаментната схема е генерирала значително по-високи разходи от приходите, което прави поддържането ѝ неустойчиво в дългосрочен план. Според маркетинговия директор Дара Брейди срещу постъпления от около 4,4 млн. евро са били предоставени отстъпки на стойност над 6 млн. евро, което е прекалено голям дисбаланс за нискотарифен превозвач, силно зависим от оптимизацията на разходите.

Освен финансовите параметри и броят на абонатите се е оказал далеч под очакванията на компанията. Вместо поставената цел от 250 000 клиенти, към програмата са се присъединили едва 55 000 души. Според ръководството приходите не компенсират инвестираните време, човешки ресурс и административна тежест за поддържане на модела. Брейди подчертава, че за компания с бизнес модел, основан върху минимални разходи и висока ефективност, това е фактор с решаващо значение, пише Welt.

Абонаментът, който струваше 79 евро годишно, предлагаше на пътниците месечни специални оферти за билети, безплатна резервация на места и включена застраховка за конкретен полет. По изчисления на Ryanair клиентите са могли да спестят до 405 евро годишно, като според данните икономията ставала видима още след три полета. Въпреки тези стимули интересът остана ограничен – нещо, което авиокомпанията отдава на чувствителността на клиентите към допълнителни услуги и абонаменти, особено на нискотарифния пазар.

Ryanair уверява, че съществуващите абонати ще продължат да получават всички предимства до изтичане на техния срок, като няма да има промени в условията за вече активираните планове. Превозвачът обаче няма да приема нови регистрации, а програмата постепенно ще бъде напълно извадена от предлаганите услуги.

