Австрийските пощи придобиват мажоритарен дял в euShipments.com – водещ доставчик на логистични услуги за е-комерс в Югоизточна Европа

Стратегическото придобиване ще засили позициите на euShipments.com като регионален лидер в логистиката за електронна търговия

На 28 ноември 2025 г. Австрийските пощи подписаха окончателно споразумение за придобиване на 70% дял в euShipments.com АД (“euShipments.com”), водещия интегриран доставчик на международни услуги за доставка и фулфилмънт в Югоизточна и Източна Европа. Компанията разполага с екип от над 350 e-комерс експерти и отбелязва над 100% годишен растеж от основаването си. За 2025 г. от компанията очакват годишни приходи в размер на приблизително 50 млн. евро генерирани от четирите основни за euShipments.com пазара, включващи България, Румъния, Хърватия и Словакия, както и от целия регион на Централна и Източна Европа.

Бизнес моделът на euShipments.com е фокусиран върху предоставянето на иновативни логистични решения, специално съобразени с нуждите на онлайн търговците. Компанията разполага с една от най-големите регионални фулфилмънт мрежи, собствена международна транспортна инфраструктура и изключително конкурентна мрежа от партньори в последната миля. Всичко това е поддържано от собствена IT екосистема. През последните две години euShipments.com разработва и реализира целенасочена M&A стратегия, довела до четири стратегически придобивания в България, Хърватия, Румъния и Словакия. Тези транзакции разширяват оперативния обхват на компанията и засилват нейния регионален логистичен капацитет, позволявайки ѝ да предоставя на клиентите ненадминато оперативно качество и ефективност, водещи до още по-голямо търсене на нейните услуги. euShipments.com е основана през 2012 г. от Лора Димитрова (днес Акционер и IT Product Owner) и Светлозар Димитров (днес Акционер и Изпълнителен директор).

От своето основаване до днес компанията подпомага клиентите си, извършвайки за тях целия логистичен цикъл - от фулфилмънт, вътрешни и международни доставки, до услуги с добавена стойност като управление на върнати пратки, доставки с наложен платеж, IOSS решения и др. Онлайн търговците имат достъп до цялото портфолио от услуги на euShipments.com чрез един-единствен търговски договор, техническа интеграция и интерфейс.

Около 1300 клиенти се доверяват на експертизата на компанията, която оперира 7 собствени фулфилмънт и крос-докинг центъра в 6 държави в Югоизточна и Източна Европа и си партнира с над 60 куриерски компании, като така предлага повече от 800 метода за доставка. „В днешната е-комерс реалност нашите клиенти постоянно искат и търсят най-доброто от своите партньори, затова, следвайки високовзискателните си клиенти и техните нужди, за нас има само един път напред – всеки ден да се подобряваме оперативно и технологично.“ - споделя Лора Димитрова, съосновател и IT Product Owner, euShipments.com „В основата на успеха на euShipments.com стои ясно изразена стратегия, ориентирана към клиента. Вслушвайки се активно в нашите клиенти, разработвахме услуги, методи за доставка и постоянно разширявахме мрежата си.

Заедно с Австрийските пощи отваряме нова глава на развитие и растеж. Това стратегическо партньорство ще засили и подкрепи нашата позиция в региона, ще разшири портфолиото от услуги и мрежата ни и ще повиши ефективност ни - позволявайки на нашите клиенти да продават онлайн и да доставят още по-конкурентоспособно и без граници.“ - коментира Светлозар Димитров, съосновател и изпълнителен директор, euShipments.com През 2022 г. BlackPeak Capital, водеща компания за дялови инвестиции, която управлява няколко фонда, фокусирани върху предоставянето на дялов капитал за растеж в Централна и Югоизточна Европа, инвестира в euShipments.com, за да подкрепи основателите в следващия етап от развитието на компанията. Фондът е финансиран от утвърдени институционални инвеститори, сред които Европейския инвестиционен фонд (EIF), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и Международната финансова корпорация (IFC). В рамките на партньорството си с euShipments.com, BlackPeak Capital работи в тясно сътрудничество с основателите и мениджърския екип, подпомагайки изграждането на водещата интегрирана платформа за е-комерс логистика и фулфилмънт в Югоизточна Европа.

Фондът подпомага трансформацията на компанията, като ръководи навлизането на нови пазари чрез неорганичен растеж, подсилва корпоративното управление и лидерския екип, подкрепя продължаващия органичен растеж в мрежата и подготвя euShipments.com за следващия стратегически етап от развитието ѝ. „euShipments.com е отличен пример за това какво може да постигне един силен екип с подходящата подкрепа и ясна визия. Гордеем се и сме благодарни на Свет, Лора и целия управленски екип за прогреса, който реализирахме от 2022 г. насам, и сме уверени, че този нов етап с Австрийските пощи ще създаде множество възможности за допълнително разширяване и укрепване позицията на компанията като доверен партньор на онлайн търговците в Европа.“ - коментира Ангел Стефанов, партньор в BlackPeak Capital. Матей Яворек, Стефан Попа и Ондрей Холик – основатели на придобити от euShipments.com компании, ще продължат да ръководят съответно euShipments Croatia, euShipments Romania и euShipments Slovakia. Както и досега, те ще продължат да бъдат движеща сила в развитието на бранда и услугите на euShipments.com на местните пазари и регионите, за които те отговарят.

Ръководството на компанията заявява, че след финализирането на сделката euShipments.com ще продължи да оперира като самостоятелно дружество в структурата на Австрийските пощи, надграждайки съществуващия си бизнес модел, което ще доведе до допълнително подобряване на всички текущи бизнес партньорства и предлагане на още по-високо качество на услугите с по-широк географски обхват на своите клиенти. Австрийските пощи са една от утвърдените логистични групи в Европа и водещ пощенски, куриерски и логистичен оператор в Австрия. С дейност в 13 държави и пазарен обхват от над 150 милиона потребители, Австрийските пощи са силен стратегически партньор за euShipments.com. „Благодарение на това придобиване ние затвърждаваме регионалното си присъствие в Югоизточна и Източна Европа и същевременно разширяваме списъка от международни e-комерс решения, които предлагаме.“ - заявява Петер Умундум, член на Управителния съвет на Австрийските пощи, отговарящ за подразделението Пратки и Логистика. „Компанията допълва оптимално нашето портфолио и представлява важна стъпка напред в контекста на стратегията ни за растеж „LEAD 2030“, чиято цел е позиционирането на Австрийските пощи като водещ е-комерс партньор в Австрия, Югоизточна и Източна Европа, както в Турция и отвъд.“ - допълва изпълнителният директор на Австрийските пощи Валтер Облин.

От страна на Австрийските пощи процесът беше ръководен от Робърт Хаджетович, изпълнителен вицепрезидент на Post e-Commerce. euShipments.com и неговите акционери имаха привилегията да бъдат консултирани по сделката от: • Дърк Енгелман, управляващ директор в Lincoln International – водещ финансов консултант по сделката; • Илко Стоянов, партньор в Schoenherr – водещ правен консултант, изготвил документацията по сделката, както и правния анализ (legal due diligence); • Deloitte – финансов и данъчен анализ (financial and tax due diligence); • Oliver Wyman – пазарени и бизнес анализ (commercial due diligence).