Скритите разходи при покупка на имот: какво не ти казват брокерите

bTV Бизнес екип

Всичко, което трябва да знаете

Покупката на недвижим имот в България през 2026 г. е съпроводена с допълнителни разходи, които често остават "на заден план" при първоначалните разговори с брокери. Тези скрити разходи могат да увеличат крайната сума с между 4% и 10% от цената на имота, което за апартамент от 150 000 евро означава допълнителни 6 000 – 15 000 евро. Ето и някои от въпросните такси:

Нотариални Такси и Държавни Данъци (Задължителни)

Тези разходи се заплащат директно при подписването на Нотариалния акт и са базирани на цената на сделката или на данъчната оценка на имота (която е по-висока).

  • Местен Данък (Такса за Придобиване на Имот): Този данък се определя от Общинския съвет и варира между 0.1% и 3% от данъчната оценка или продажната цена на имота (в зависимост от общината). Обикновено се плаща от купувача, освен ако не е договорено друго.
  • Нотариална Такса: Таксата за изготвяне и заверяване на Нотариалния акт се определя по тарифен номер в зависимост от материалния интерес (цената на имота). Тарифата е прогресивна и намалява като процент при по-високи стойности.
  • Държавна Такса за Вписване: Такса, която се заплаща към Агенцията по вписванията за вписване на сделката в Имотния регистър. Обикновено е в размер на 0.1% от цената на имота.
Разходи за Посредници и Юридическа Помощ

Дори ако купувачът не е ангажирал пряко брокер, той може да бъде отговорен за плащането на комисиона, пише сайтът businessacademy.

  • Комисиона за Брокер/Агент: Това е най-големият допълнителен разход и обикновено варира между 2.5% и 3% (плюс ДДС) от продажната цена.
  • Важно: Трябва да се уточни дали комисионата се поема само от продавача, само от купувача или се дели, според договора.
  • Адвокатско Възнаграждение: Силно препоръчително е купувачът да наеме собствен адвокат, който да направи дълбочинна проверка (due diligence) на всички документи на имота, да провери тежестите (ипотеки, възбрани) и да прегледа предварителния и окончателния договор. Това е инвестиция в сигурността на сделката.

Разходи, Свързани с Финансиране (Ипотечен Кредит)

Ако покупката се финансира с банков кредит, към основните разходи се добавят няколко банкови такси:

  • Такса за Оценка на Имота: Банката изисква независим оценител да определи пазарната стойност на имота. Тази такса се заплаща от купувача.
  • Такса за Разглеждане на Документи/Кандидатстване: Административна такса, събирана от банката за обработка на документите по кредита.
  • Комисиона за Усвояване на Кредита: Еднократна такса, удържана от банката при отпускането на сумата.
Застраховки:

  • Задължителна Застраховка "Имущество": Банките изискват имотът да бъде застрахован срещу рискове.
  • Застраховка "Живот" (препоръчителна): Банката може да изисква и застраховка "Живот" на кредитополучателя.
  • Такса за Учредяване на Ипотека: Вписването на ипотеката в Имотния регистър също подлежи на такси към държавата и нотариуса.
  • Допълнителни Разходи след Сделката

Дори след подписване на Нотариалния акт, могат да възникнат разходи:

  • Прехвърляне на Партиди: Административни такси за прехвърляне на партидите за ток, вода и парно на името на новия собственик.
  • Ремонт и Обзавеждане: Ако имотът не е в перфектно състояние, трябва да се предвиди бюджет за освежаване или основен ремонт, който често се подценява.
  • Текущи Данъци: Новият собственик става данъчно задължен за Годишен Данък сгради и Такса битови отпадъци от началото на месеца, следващ придобиването на имота.

В заключение, купувачите трябва да добавят резерв от поне 7-8% върху покупната цена на имота, за да покрият всички тези административни, юридически и банкови разходи и да избегнат неприятни финансови изненади в последния момент. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

