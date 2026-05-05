Скритите разходи при покупка на имот: какво не ти казват брокерите

Покупката на недвижим имот в България през 2026 г. е съпроводена с допълнителни разходи, които често остават "на заден план" при първоначалните разговори с брокери. Тези скрити разходи могат да увеличат крайната сума с между 4% и 10% от цената на имота, което за апартамент от 150 000 евро означава допълнителни 6 000 – 15 000 евро. Ето и някои от въпросните такси:

Нотариални Такси и Държавни Данъци (Задължителни)

Тези разходи се заплащат директно при подписването на Нотариалния акт и са базирани на цената на сделката или на данъчната оценка на имота (която е по-висока).

Местен Данък (Такса за Придобиване на Имот): Този данък се определя от Общинския съвет и варира между 0.1% и 3% от данъчната оценка или продажната цена на имота (в зависимост от общината). Обикновено се плаща от купувача, освен ако не е договорено друго.

Разходи за Посредници и Юридическа Помощ

Дори ако купувачът не е ангажирал пряко брокер, той може да бъде отговорен за плащането на комисиона.

Комисиона за Брокер/Агент: Това е най-големият допълнителен разход и обикновено варира между 2.5% и 3% (плюс ДДС) от продажната цена.

Адвокатско Възнаграждение: Силно препоръчително е купувачът да наеме собствен адвокат, който да направи дълбочинна проверка (due diligence) на всички документи на имота, да провери тежестите (ипотеки, възбрани) и да прегледа предварителния и окончателния договор. Това е инвестиция в сигурността на сделката.

Разходи, Свързани с Финансиране (Ипотечен Кредит)

Ако покупката се финансира с банков кредит, към основните разходи се добавят няколко банкови такси:

Такса за Оценка на Имота: Банката изисква независим оценител да определи пазарната стойност на имота. Тази такса се заплаща от купувача.

Застраховки:

Задължителна Застраховка "Имущество": Банките изискват имотът да бъде застрахован срещу рискове.

Застраховка "Живот" (препоръчителна): Банката може да изисква и застраховка "Живот" на кредитополучателя.

Дори след подписване на Нотариалния акт, могат да възникнат разходи:

Прехвърляне на Партиди: Административни такси за прехвърляне на партидите за ток, вода и парно на името на новия собственик.

Ремонт и Обзавеждане: Ако имотът не е в перфектно състояние, трябва да се предвиди бюджет за освежаване или основен ремонт, който често се подценява.

В заключение, купувачите трябва да добавят резерв от поне 7-8% върху покупната цена на имота, за да покрият всички тези административни, юридически и банкови разходи и да избегнат неприятни финансови изненади в последния момент.