50-те най-големи банки в света по активи

Банките са в центъра на световната фиинансова система, а активите, които държат, спомагат за придвижването на кредити, депозити и ликвидност в икономиката. Заедно 50-те големи банки в света държат активи на стойност 101,6 трилиона долара, което е общо около 111 трилиона долара държавен дълг в света през 2025 г.

Класацията на Visual Capitalist класира 50-те най-големи банки в света по общи активи, изполваки данни от CompaniesMarketCap към 15 април 2026 г. Данните представляват общите активи на всяка банка за най-скорошния отчетен период и включват парични средства и парични еквиваленти, заеми, инвестиции, имоти и оборудване.

Кои банки държат най-много активи?

Китайските банки доминират на върха на класацията. Четирите най-големи банки в света са китайски държавни кредитори: ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank и Bank of China.

Заедно тези четири институции държат 25,5 трилиона долара, или приблизително една четвърт от общата сума от 101,6 трилиона долара на 50-те най-големи банки.

САЩ са на второ място, водени от JPMorgan Chase с активи от 4,4 трилиона долара и Bank of America с 3,4 трилиона долара.

Останалата част от топ 10 се допълва от три европейски банки (BNP Paribas, HSBC, Crédit Agricole) и един японски кредитор (Mitsubishi UFJ).

Голяма част от активите на банките са парични средства и ликвидни активи, отчасти защото регулаторните органи изискват от тях да издържат на пазарен стрес и натиск върху финансирането.