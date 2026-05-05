Най-скъпият гараж в наша съседка стига 66 000 евро, в София 100 000 евро

Какви са цените?

Проблемът с паркирането в големите градове е огромен, а увеличаването на зоните за платено паркиране подтикват софиянци да инвестират в гараж. Проверка показва, че в някои райони цените стигат колкота една къща в областен град.

Цените в София

В най-централните и стари квартали като някои части на "Лозенец", "Изток" и Докторския паметник, цената на един гараж е между 70 хиляди и 100 000 евро. В част от южните райони като "Стрелбище" и "Борово", в които също предлагането е малко - за гараж купувачите плащат между 50 хиляди и 70 хиляди.

Цените в Сърбия

Пазарната стойност на гаражните места в Сърбия също се е увеличила. Там скокът е със 17,3%, докато броят на договорите е намалял с 4,8%. За най-скъпия гараж са дадени 66 000 евро, пише B92. От всички сегменти само пазарът на земеделска земя е регистрирал спад в броя на договорите (10,8%), както и спад в пазарната стойност (14,1%).

Най-голямата част от общия оборот на пазара на недвижими имоти е инвестирана в апартаменти, със сума от 4,8 милиарда евро и дял от 60 процента от общия оборот.

 

