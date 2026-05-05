AI да замести артистите? Тази художничка доказа, че човекът може да замени машината

AI не може да замени творците, но творците могат да заменят AI

Вие сте творец, който смята, че изкуственият интелект може да замени работата ви? Забравете за това. „Даволът носи Прада 2“ току-що ни доказа напълно обратното. Творците могат да заменят AI, пише Fast Company.

Дългоочакването продължение на „Дяволът носи Прада“ от 2006 г., представя завръщането на Мерил Стрийп в ролята на емблематичния моден редактор Миранда Пристли. Филмът започва с PR криза на Пристли, която предизвиква вълна от онлайн омраза. Това включва мемета като изображение на Пристли, облечена като служител в заведение за бързо хранене, с надпис „Искате ли лъжи с това?“.

Изображението се появава за кратко на екрана и на пръв поглед всички зрители си помислиха, че това са поредните съобщения, генерирани от изкуствен интелект. Все пак това най-вероятно би било така, ако се случваше в реалния живот. Интернет трол влиза в ChatGPT, задава промпта и очаква резултатите.

Но след като „Дяволът носи Прада 2“ излезе по кината, дигиталната художничка Алексис Франклин използва социалните медии, за да обясни, че тя е тази, която е създала изображението, по молба на режисьора Дейвид Франкел, а не изкуственият интелект.

Франклин също сподели своето изкуство в X , пишейки, че публикацията ѝ в Instagram е била „залята с коментари на облекчение, че тази шега в „Дяволът носи Прада 2“ е създадена от истински човек (аз), така че реших да я публикувам и тук, защото мисля, че тези компании трябва да получават цветята си, когато наемат художник “.

Историята зад произведенията на Франклин бързо стана вирусна, като публикацията ѝ в X събра 3,7 милиона гледания. Много потребители похвалиха екипа на „Дяволът носи Прада 2 “ за това, че са останали верни на посланието на филма си за творчество и са наели човешки художник, дори когато използването на генерирано от изкуствен интелект изображение би имало смисъл за сюжета.

„Това наистина е едно от най-готините неща, които съм виждал във филм“, гласи един вирусен отговор . „Щеше да е толкова лесно изкуственият интелект да генерира нещо за филма, но те се придържаха към по-висок стандарт, което наистина, много уважавам.“

„Хората наистина жадуват за истинско изкуство, а не за помия от изкуствен интелект, и това е доказателство“, написа друг потребител .