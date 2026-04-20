Лукс без купувачи: защо цели квартали в Дубай стоят празни

Голяма част от имотите там се купуват не за лично ползване, а като инвестиция

Дубай отдавна е символ на разкош, амбициозна архитектура и недвижими имоти на рекордни цени. Градът привлича инвеститори от цял свят с обещание за бърза възвръщаемост, данъчни облекчения и луксозен начин на живот. Но зад блясъка на небостъргачите се крие парадокс: цели квартали с ултралуксозни имоти остават почти празни.

Как е възможно един от най-динамичните имотни пазари в света да има хиляди необитаеми жилища? Причините са комплексни – от свръхстроителство до спекулативни инвестиции.

Една от основните причини за празните квартали в Дубай е агресивното строителство през последните две десетилетия. В стремежа си да затвърди позицията си като глобален център за инвестиции, емирството стимулира изграждането на огромни жилищни комплекси, луксозни вили и небостъргачи.

Според анализи на международни консултантски компании, през последните години на пазара в Дуай са добавени десетки хиляди нови жилищни единици годишно. В много случаи предлагането изпреварва реалното търсене, особено в премиум сегмента. Резултатът е видим: луксозни квартали с модерна инфраструктура, но с малко реални обитатели.

Голяма част от имотите в Дубай се купуват не за лично ползване, а като инвестиция. Чуждестранни инвеститори придобиват апартаменти и вили с очакването цените да продължат да растат. Това означава, че много жилища остават необитаеми с години. Собствениците не живеят в тях, не ги отдават под наем и често ги държат като „замразен актив“. Тази практика е особено разпространена сред високия клас имоти, където покупките са движени от капиталови интереси, а не от реална жилищна нужда.

Дубай е привлекателен за заможни купувачи, но броят на хората, които могат да си позволят имоти за милиони долари, е ограничен. Въпреки международния интерес, реалното търсене на ултралуксозни жилища е много по-малко от предлагането.

Това води до квартали с впечатляващи проекти, но ниска степен на заетост. Сгради с десетки апартаменти може да имат само няколко обитавани жилища. На практика се създава „град на инвестициите“, а не на постоянните жители. Имотният пазар в Дубай е известен със своята волатилност. След бума през 2008 г. последва сериозен спад, при който цените в някои сегменти се понижиха значително. Подобни цикли се наблюдават и в следващите години.

Много инвеститори купуват в очакване на бъдещ ръст, но при спадове имотите остават непродадени и необитаеми. Това допълнително увеличава броя на празните жилища. Особено уязвими са новите луксозни квартали, където цените са силно зависими от инвестиционните настроения.

Не всички проекти в Дубай се изграждат единствено заради моментно търсене. Част от тях са създадени като символ на престиж и икономическа мощ. Мащабните луксозни комплекси играят роля в глобалния имидж на емирството, дори когато реалната им заетост е ниска. За Дуай архитектурата е и инструмент за международно позициониране. Това обяснява защо се строят впечатляващи квартали, които дълго време остават с ограничено население.

Празните квартали не означават непременно провал, но са предупреждение за рисковете от пренасищане на пазара. За инвеститорите това означава:

по-бавна възвръщаемост;

по-ниски наеми от очакваното;

по-висок риск от спад в цените;

трудности при препродажба.

Въпреки това Дубай остава един от най-привлекателните пазари за международни капитали, благодарение на стабилната икономическа среда и липсата на данък върху доходите.