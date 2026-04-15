Скок на наемите в Европа: Кои страни отбелязват най-високо увеличение?

Растящите наеми се превръщат в сериозна финансова тежест за европейците

Повишаването на наемите достигна двуцифрени стойности в редица европейски държави през 2025 г., като Турция се откроява ясно със скок от 78%. Според експерти основната причина е, че търсенето на жилища нараства по-бързо от предлагането в почти цяла Европа. В резултат намирането на достъпно и качествено жилище става все по-трудно, като разходите за жилище вече представляват около една пета от средния доход на домакинствата в ЕС, а в Гърция достигат до 35%, предава Еuronews.

Растящите наеми се превръщат в сериозна финансова тежест за европейците. През 2025 г. те са се увеличили средно с 3,1% в рамките на ЕС, като в някои държави ръстът достига двуцифрени нива. В рамките на съюза темпът варира значително – от едва 1% във Финландия до 17,6% в Хърватия. Висока инфлация на наемите се отчита и в Гърция (10%), Унгария (9,8%), България (9,6%) и Румъния (8,2%).

Според анализатори предлагането също е под сериозен натиск. Данъчните и регулаторните промени ограничават интереса на наемодателите на някои пазари, а изискванията за енергийна ефективност и разходите за обновяване увеличават разходите за поддържане на имотите. Ограниченията върху краткосрочните наеми оказват известно влияние, но не са достатъчни да променят съществено ситуацията, което води до по-стегнат пазар и продължаващ натиск за покачване на цените.

В същото време някои страни остават под средното за ЕС ниво по отношение на ръста на наемите. Сред тях са Люксембург, Малта, Словения, Германия, Дания, Франция и Испания. Това означава, че в някои от най-големите икономики в Европа увеличението е по-умерено. Италия е единствената от водещите икономики, където ръстът (3,8%) леко надвишава средното за ЕС.

Други държави като Чехия, Латвия, Литва, Португалия, Швеция, Нидерландия и Словакия също отчитат значително поскъпване – над 5%. Основните фактори зад този ръст са силното търсене и увеличаващите се разходи за наемодателите, които често се прехвърлят върху наемателите.

Извън ЕС Турция изпъква с годишен ръст на наемите от 77,6%, далеч пред Черна гора с 18,5%. Високата инфлация, поскъпването на имотите и трудният достъп до ипотечно финансиране тласкат все повече хора към пазара на наеми. Въведеният контрол върху наемите също води до неочаквани ефекти, като стимулира по-рязко увеличение на новите наеми. Като цяло, най-силен ръст се наблюдава в Източна Европа и на Балканите, докато страни като Косово и Северна Македония остават изключения с по-нисък растеж.