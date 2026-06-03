Как изкуственият интелект помага за ало измамите в САЩ?

Миналата година американците са загубили над 893 милиона долара от измами

Новите технологии за изкуствен интелект все по-силно размиват границата между реалното и измисленото, като предоставят на киберпрестъпниците мощни инструменти за имитация на гласа на близки с цел измама и финансово ощетяване на хора, съобщава АФП, цитира БНР.

Лиз Бенц от Бъфало, Ню Йорк, изпада в паника, когато получава обаждане от неизвестен номер. От другата страна на линията е глас, който звучи точно като нейния 16-годишен син Фред. Лицето на телефона твърди, че приятел на Фред е застрелян, а синът ѝ е взет за заложник по време на футболен мач. На Лиз се казва да занесе пари в местен магазин "Уолмарт" за откуп.

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Едва когато получава селфи на Фред, усмихващ се по време на мача, тя разбира, че е станала жертва на добре организирана измама. "Нищо не можеше да ме подготви да чуя гласа на сина ми. Бях убедена, че това е реално, докато не го видях с очите си," споделя Лиз пред АФП, описвайки 20-те минути на ужас.

Американските власти и организации за защита на потребителите все по-често предупреждават за измами, в които престъпниците се представят за членове на семейството. През април ФБР съобщи, че миналата година американците са загубили над 893 милиона долара от измами, включително такива с клониране на глас с помощта на изкуствен интелект.

Приложенията за клониране на глас стават леснодостъпни и много от тях са безплатни. С тях може да се създаде реалистично копие на глас само с няколко секунди запис. "Преди беше трудно, сега всеки може да го направи за секунди," обяснява Брайън Лонг от Adaptive Security. Изкуственият интелект позволява създаването на цели сценарии въз основа на аудиозаписи от социалните мрежи или гласова поща.

Измамите обикновено следват познат модел: емоционално обаждане, за което се твърди, че е от близък човек в беда, и искане на пари. Дори кратък, разтревожен глас може да подейства ефективно, казва Амит Гупта от Pindrop, пред АФП. Целта е да се създаде емоционално напрежение, така че жертвата да действа преди да провери истината. Особено уязвими са възрастните хора, като ФБР отчита загуби над 7,7 милиарда долара миналата година само от хора над 60 години – значителен ръст спрямо 2024 г.