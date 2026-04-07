Коя е единствената държава в ЕС, където жилищата поевтиняват?

През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се повишили с 5,5%

Според данни за 2025 г. и началото на 2026 г., Финландия е единствената държава в ЕС, която последователно отчита годишен спад в номиналните цени на жилищата. По информация на Евростат и пазарни анализи, докато в повечето страни от Съюза се наблюдава ръст, Финландия регистрира понижение на цените в няколко поредни тримесечия, включително спад от 3,1% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г.

На какво се дължи спадът?

Спадът на жилищния пазар във Финландия се обяснява с комбинация от фактори – слаб икономически растеж, високи лихвени проценти, интензивно строителство, довело до свръхпредлагане в някои райони, както и намалено търсене. На този фон други държави от ЕС, като Унгария, Португалия и Хърватия, отбелязват едни от най-сериозните увеличения на цените през същия период.

Като цяло обаче тенденцията в ЕС остава възходяща. През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се повишили с 5,5% спрямо същия период на предходната година, а наемите – с 3,2%. На тримесечна база също се отчита ръст – с 0,8% при жилищата и с 0,6% при наемите, сочат данните на Евростат. В по-дългосрочен план увеличението е още по-осезаемо. За периода от 2015 г. до третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са нараснали с 64,9%, докато наемите са се увеличили с 21,8%. Това показва значително по-бързото поскъпване на имотите спрямо разходите за наем.

На национално ниво, при сравнение между 2015 г. и края на 2025 г., цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 25 държави членки. Най-силен ръст е отчетен в Унгария (+290%), а в още 12 страни цените са се удвоили, включително Португалия (+180%), Литва (+168%) и България (+157%). Финландия остава изключение, като единствената страна със спад от 3% за този период. Що се отнася до наемите, те са се увеличили във всички 27 държави от ЕС. Най-голямо покачване е отчетено в Унгария (+109%), следвана от Литва (+88%) и Ирландия и Полша, където ръстът достига по 76%.