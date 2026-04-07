×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
111.01 $/барел
Bitcoin
$68,857.3
Последвайте ни
Недвижими имоти Коя е единствената държава в ЕС, където жилищата поевтиняват?

bTV Бизнес екип

През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се повишили с 5,5%

Според данни за 2025 г. и началото на 2026 г., Финландия е единствената държава в ЕС, която последователно отчита годишен спад в номиналните цени на жилищата. По информация на Евростат и пазарни анализи, докато в повечето страни от Съюза се наблюдава ръст, Финландия регистрира понижение на цените в няколко поредни тримесечия, включително спад от 3,1% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Снимка: Getty Images/iStock

На какво се дължи спадът? 

Спадът на жилищния пазар във Финландия се обяснява с комбинация от фактори – слаб икономически растеж, високи лихвени проценти, интензивно строителство, довело до свръхпредлагане в някои райони, както и намалено търсене. На този фон други държави от ЕС, като Унгария, Португалия и Хърватия, отбелязват едни от най-сериозните увеличения на цените през същия период.

Като цяло обаче тенденцията в ЕС остава възходяща. През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се повишили с 5,5% спрямо същия период на предходната година, а наемите – с 3,2%. На тримесечна база също се отчита ръст – с 0,8% при жилищата и с 0,6% при наемите, сочат данните на Евростат. В по-дългосрочен план увеличението е още по-осезаемо. За периода от 2015 г. до третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са нараснали с 64,9%, докато наемите са се увеличили с 21,8%. Това показва значително по-бързото поскъпване на имотите спрямо разходите за наем.

Европейска страна е пред най-голямата ипотечна криза в историята

На национално ниво, при сравнение между 2015 г. и края на 2025 г., цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 25 държави членки. Най-силен ръст е отчетен в Унгария (+290%), а в още 12 страни цените са се удвоили, включително Португалия (+180%), Литва (+168%) и България (+157%). Финландия остава изключение, като единствената страна със спад от 3% за този период. Що се отнася до наемите, те са се увеличили във всички 27 държави от ЕС. Най-голямо покачване е отчетено в Унгария (+109%), следвана от Литва (+88%) и Ирландия и Полша, където ръстът достига по 76%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата